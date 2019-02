Groningstalige popgroep Krödde stopt door oorziekte zanger

De populaire Groninger band Krödde gooit het bijltje er noodgedwongen bij neer. Zanger Rients Faber lijdt aan de Ziekte van Ménière. Daardoor heeft hij last van oorsuizingen, duizeligheid en gehoorverlies.

Krödde bestaat sinds 2013 en scoorde de afgelopen jaren meerdere Groningstalige hits.

'Zware beslissing'

'Het is een zware beslissing en ik ben ook niet over één nacht ijs gegaan', vertelt Faber thuis in Lellens. De 44-jarige zanger lijdt al een tijdje aan de Ziekte van Ménière. 'Dat betekent oorsuizen, duizeligheid en ik word aan één kant doof, de lage tonen ben ik kwijt.'

Faber kreeg meer en meer last van de aandoening en draagt inmiddels een gehoorapparaat.

Gewoon niet leuk meer

Het besluit om een punt achter Krödde te zetten komt op een moment dat de band juist in de lift zit. 'Het ging inderdaad vrij goed, we hadden veel optredens. Maar tijdens één van de laatste optredens had ik zo veel last van het geluid, dat het gewoon niet leuk meer was', zegt Faber.

Kröddeburen

De zanger is samen met bandlid Bart Corporaal de grondlegger van Krödde. De muzikanten kwamen elkaar tegen tijdens een feestweek in Ten Post. Het klikt en ze besloten een band te beginnen.

De naam Krödde ontlenen ze aan Kröddeburen bij Ten Post. Hun eerste Groningstalige single 'Duuster' uit 2013 wordt direct door Radio Noord opgepakt.

Bosklopper Bokaal

Krödde brengt daarna geregeld Groningstalige nummers uit. Onder meer Zunneschien (2014) en Te Min (2016) bereiken een plek in de Noord 9, de hitlijst van Radio Noord. Ook hun laatste hit Schier (2018) stond in die lijst en werd onlangs genomineerd voor de Bosklopper Bokaal, de prijs die toegekend wordt aan het mooiste Groningstalige liedje van het afgelopen jaar.

Troost

Het einde van Krödde betekent niet dat de leden van de band niks meer van zich zullen laten horen. Faber werkt aan een Groningstalig kinderboek en maakt daar zelfs muziek bij, samen met Krödde-gitarist Jorgen Middel.

Bart Corporaal staat met bassist Arjan Schepenaar op het Grunneger Laidjesfestival. Zij gaan binnenkort verder in de Nederlandse band De Troost.

