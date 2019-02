Deelnemers Crazy Car Run halen 14.349 euro op voor kankeronderzoek

Deelnemers aan de Crazy Car Run hebben een bedrag van 14.349 euro opgehaald voor het UMCG Kanker Researchfonds.

De cheque met daarop het bedrag is maandag in het UMCG in Stad aangeboden aan Gerda Klooster van het Kanker Researchfonds.

Wat is de Crazy Car Run?

Zeventien oude, gepimpte auto's vertrokken vorige week maandag vanuit Oude Pekela, voor een rally over zo'n 3600 kilometer. Die ging door zeven landen, waaronder Duitsland, Polen en Hongarije.

Lees ook:

- Startschot klinkt voor knotsgekke rally: 'We gaan zelfs ijsduiken in Tsjechië'