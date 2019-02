Pasklare oplossing voor woningen met mijnbouwschade in Hoogezand

Na een noodoplossing voor vallende stenen in de Schaepmanstraat, is er nu een definitieve oplossing. (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Er ligt een pasklare oplossing voor in totaal 111 koop- en huurwoningen in Hoogezand. Woningcorporatie Lefier wil het probleem volledig oppakken, omdat het volgens dat bedrijf een 'unieke situatie van huurders en kopers' is.

In september vorig brokkelden penanten los van de woningen. Dat zijn een soort tussenmuurtjes in de gevel tussen twee huizen. Uit onderzoek blijkt dat de losgeraakte bakstenen het gevolg zijn van mijnbouwschade.

Oplossing

In september vielen er stenen van een woning in de Schaepmanstraat in Hoogezand. Direct bleek dat de penanten van andere woningen ook onveilig waren. Dat zorgde voor een 'acuut onveilige situatie'. Het gerucht ging direct dat de schade is veroorzaakt door bevingen. Dat blijkt nu te kloppen.

De onveilige woningen staan in de Schaepmanstraat en de Dreeslaan in Hoogezand. In totaal gaat het om zestig huurwoningen van Lefier en 51 koopwoningen. Om het herstellen van de schade zo overzichtelijk mogelijk te houden, heeft Lefier aangeboden om dit probleem in zijn geheel op te pakken.

Er is volgens Lefier sprake van een 'unieke situatie'. Dat komt omdat de huur- en koopwoningen door elkaar heen staan en de beschadigde penanten tussen de woningen zitten. 'Dat wordt dus fifty-fifty tussen Lefier en de eigenaren', zegt Lefier. 'Individueel oplossen is onwenselijk, daarom willen wij het zo doen. Wij innen het geld om het herstel te kunnen financieren.'

Gezamenlijke oplossing

'De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) heeft het herstelbedrag voor de huurwoningen al overgemaakt', zegt Lefier. 'Het is alleen nog wachten op het bedrag voor de koopwoningen.'

Dat komt omdat Lefier nog niet zwart op wit heeft staan dat alle woningeigenaren meedoen. 'De eigenaren die wij hebben gesproken op een bewonersavond zijn allemaal enthousiast, maar niet alle eigenaren waren toen aanwezig. Wij zijn nu dus druk bezig om contact te zoeken met deze mensen.'

Mensen kunnen gewoon in hun woning blijven tijdens de werkzaamheden Lefier

'Maar', zegt Lefier, 'het toegekende schadebedrag voor de zestig huurwoningen én de geadviseerde extra vergoeding voor de penanten aan de 51 koopwoningen, is voldoende om alle penanten te kunnen herstellen.'

Asbest

Aannemersbedrijf Lamein, het bedrijf dat de huizen onder handen neemt, staat voor een flinke uitdaging. In alle penanten van de 111 woningen is asbest verwerkt. Er zijn namelijk asbestplaten gebruikt om de penanten aan elkaar te bevestigen.

'Maar daar hoeven de inwoners niet bang voor te zijn', zegt Lefier. 'Er ligt een goed plan. Mensen kunnen gewoon in hun woning blijven tijdens de werkzaamheden. Zij lopen geen gevaar.'

Lefier hoopt dat de overeenkomsten met de woningeigenaren zo snel mogelijk worden getekend. Het streven is om eind april te beginnen met de werkzaamheden. De huidige penanten worden dan vervangen door isolatieplaten en steenstrips. Lefier: 'Zo blijft het straatbeeld mooi in evenwicht'.

