Gouden 800 meter-koppel: 'Je maakt de leukste en verdrietigste momenten mee'

Vijf jaar zijn ze een stel: de atleten Thijmen Kupers en Suzanne Voorrips uit de stad Groningen. In de afgelopen jaren hebben ze allerlei prijzen binnengesleept, maar zondag werden ze allebei tegelijkertijd Nederlands Kampioen op de 800 meter.

Getooid met medaille zitten ze in de studio van Noord Vandaag. Maar het gaat ze vooral om de eer. 'Iedereen was aanwezig, iedereen doet zijn best, iedereen staat zenuwachtig in die call-room. Die herinnering blijft uiteindelijk, daar doe je het voor', zegt Kupers.

Gouden koppel

Voor zover ze weten zijn ze het enige stel in de atletiek dat gelijktijdig op hetzelfde onderdeel Nederlands kampioen is geworden. En dat levert leuke reacties op. 'We worden nu ook aangekondigd als het gouden koppel', glundert Voorrips.

Ik probeerde rustig te blijven, maar ik merkte dat mijn hartslag omhoog ging Thijmen Kupers

De sport, en in het bijzonder de 800 meter, loopt als een rode draad door hun relatie. 'Samen maak je de leukste, maar ook verdrietigste momenten mee. Sport komt heel dicht bij je emotie', vindt Voorrips.

Hartslag omhoog

Zo liep Kupers afgelopen jaar geen outdoor-wedstrijden vanwege een blessure. Zijn vriendin was destijds favoriete voor de titel bij de dames, maar toen lukte het niet. Nu volgde hij haar wedstrijd in de call-room, tien minuten voordat hij zelf moest lopen.

'Ik probeerde rustig te blijven, maar merkte dat mijn hartslag omhoog ging. Dat wilde ik mijn concurrenten niet laten merken natuurlijk. Toen ze won, was er even die ontlading. Maar die moest daarna weer terug, omdat je zelf ook nog moet', vertelt Kupers.

Als ik in de finale op het EK sta, is de kans op een medaille ook groot Thijmen Kupers

Kus

Voor Voorrips gold andersom dat ze na haar gewonnen race eigenlijk direct weg moest. 'Je krijgt dan een chaperonne bij je, die je begeleidt. Maar ik vroeg of ik nog even mocht kijken, omdat Thijmen ook nog moest. En dat mocht gelukkig.'

Na de finish zochten de twee elkaar direct op, om elkaar voor de camera uitgebreid te feliciteren. Inclusief kus, zoals Voorrips vooraf had beloofd.

Naar het EK

Voor Voorrips was het haar eerste titel, Kupers werd voor de zevende keer nationaal kampioen. Dat is zondagavond gevierd met een etentje met de familie. 'Niet te gek, want Thijmen moet over twee weken nog een EK lopen', verduidelijkt Voorrips.

Over zijn kansen op dat toernooi is Kupers positief gestemd. 'Als ik loop zoals in de voorronde op het NK, kom ik die op het EK ook wel door. En als ik in de finale sta, is de kans op een medaille ook groot. Er lopen zes jongens en drie pakken immers een medaille.'

