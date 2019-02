Bewoners Termunten en Termunterzijl worden bijgepraat over vrachtverkeer

Bewoners van Termunten en Termunterzijl worden dinsdagavond vanaf 19:30 uur door de gemeente Delfzijl bijgepraat over hoe het verder moet met de zware zandauto's die door beide dorpen rijden.

Volgens inwoners zorgen de met slib volgeladen vrachtwagens, die uit de Breebaartpolder komen, voor schade aan huizen en wegen.

Inschattingsfout

Opdrachtgever Het Groninger Landschap en de gemeente gaven vorige week al toe dat een inschattingsfout was gemaakt bij het verlenen van de vergunning.

Er was verzuimd een verplichte rijroute op te nemen, waardoor de wagens dwars door de dorpen reden. De route werd toen al verlegd, maar voert nog wel over de Abel Olsderweg in Termunten. Die is beschadigd door het zware transport.

Om tafel

Maandagmiddag zaten Het Groninger Landschap, de gemeente en de aannemer met elkaar om tafel om tot een oplossing te komen. Dinsdagavond horen de dorpsbewoners wat het resultaat is van dat gesprek.

De bijeenkomst worden gehouden in restaurant De Jachthaven in Termunterzijl.

