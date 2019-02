Architect Groninger Museum overleden: 'Hij was bijzonder bescheiden'

Alessandro Mendini, de Italiaanse ontwerper van het Groninger Museum, is op 87-jarige leeftijd overleden. 'Hij is van onmeetbare betekenis geweest. Zonder Mendini geen Groninger Museum', zegt museumdirecteur Andreas Blühm.

'Hij was zelf uitermate bescheiden, hij zou zijn eigen rol kleiner maken. Maar het feit dat het gebouw zo'n monument is voor de eeuwigheid, is zijn verdienste.' Het door Mendini ontworpen museumgebouw opende in 1994.

'Hij was gewoon lief'

'Mendini was een bijzonder aimabel en bescheiden man. Iemand die zo veel grote dingen heeft gedaan, zo veel invloed had op het design, de kunst en de architectuur', gaat Blühm verder.

'Vaak heb je dan te maken met grote ego's. Maar Mendini was gewoon lief. Hij werkte met zijn familie, met een heel trouw team. Hij woonde boven zijn kantoor, niet eens in een heel chique wijk in Milaan.'

Tentoonstelling

Mendini werkte aan een tentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het gebouw waarin het Groninger Museum nu is gevestigd. Die tentoonstelling wordt in oktober dit jaar geopend.

'Ons eerbetoon zal de tentoonstelling zijn die hij heeft samengesteld. We weten al wat er zou komen, dus we kunnen uitvoeren wat hij wenste. Dat zal een hommage aan hem zijn.'

'Hij was er druk mee bezig', weet Blühm. 'Een jaar of twee terug stelden we dat aan hem voor, toen zei hij: 'Dan ben ik 88!' Maar hij was nog zo fit, we zeiden: 'Dat haal je wel'.'

'Uitermate droevig'

Blühm weet nog niet hoe het museum de komende dagen aandacht gaat besteden aan het overlijden van Mendini. 'Ik heb het nieuws ook pas een dik uur geleden gehoord. Het is uitermate droevig.'

