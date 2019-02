Scholen en bedrijven willen technisch onderwijs naar hoger plan tillen

Om het technische onderwijs een kwaliteitsinjectie te geven, gaan scholen in Oost-Groningen samenwerken met bedrijven in de regio. Daarmee hopen de scholen de bedrijven te helpen. Zij zitten steeds vaker te springen om technische vakmensen.

De scholen die meedoen komen allemaal uit de regio van Veendam en Hoogezand. Het gaat om scholengemeenschap Winkler Prins, het Dr. Aletta Jacobs College, Noorderpoort en het Alfa-college.

Niet alleen in de regio wordt het tekort aan technische vakmensen erkend, dat is ook landelijk het geval. Zo investeert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sinds september honderd miljoen euro per jaar extra in techniekonderwijs in het vmbo.

'Van bouwvakkers tot monteurs'

'Scholen kunnen subsidie aanvragen voor het stimuleren van techniekonderwijs. Dit gaan wij gezamenlijk doen, omdat we hetzelfde doel hebben', zegt Dominique van Veenhuizen namens de scholen. 'Van bouwvakkers en monteurs tot specialisten in robotica en domotica, ze zijn allemaal hard nodig.'

De samenwerking kan volgens hem onder meer tot uiting komen via gastlessen, bedrijfsbezoeken, docentstages of de mogelijkheid om gebruik te maken van bedrijfsfaciliteiten.

Techniek-leerlijn

De scholen willen een doorlopende techniek-leerlijn opzetten, zodat de technische kennis actueel blijft. 'Ook willen we samenwerken met bedrijven in de regio om onze leerlingen te laten kennismaken met de praktijk en hun interesse voor een baan in de techniek te stimuleren.'

Cilinderproducent ABS uit Veendam en HOC Opleiding & Training uit Zuidlaren zijn inmiddels al met de scholen in zee gegaan. Van Veenhuizen hoopt dat meer bedrijven hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst willen zetten.

Lees ook:

- Werken over de grens, het blijft een hele toer

- 'Er zijn nog genoeg ICT'ers in Groningen, nóg wel'

- Bedrijfsscholen moeten werklozen aan een baan helpen