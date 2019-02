'Onze woning is veilig verklaard, maar zonder argumentatie'

Ze zaten met hun oren te klapperen. Zo'n vijftig bewoners van Slochteren kwamen dinsdagavond naar een informatiebijeenkomst van de Nationaal Coördinator Groningen en de gemeente Midden-Groningen. Daar werden ze bijgepraat over de versterkingsoperatie.

'Uw woning heeft geen verhoogd risico in het geval van een aardbeving', is te lezen in de brief die Fred Nieborg in zijn handen heeft. 'Hartstikke mooi, maar waar is dit op gebaseerd?!', vraagt Nieborg zich gefrustreerd af.

Zijn woning is 'van boven tot onder, van voor tot achter en van links naar rechts' geïnspecteerd, net als tientallen andere woningen in Slochteren. 'Toen is ons gezegd dat er binnen een jaar een rapportage zou komen met daarin alle bevindingen over of de woning veilig is of niet', legt Nieborg uit.

Spelregels veranderd

Maar het rapport bleef uit. Na het besluit van minister Eric Wiebes (VVD) om de gaskraan verder dicht te draaien kwam de versterkingsoperatie tot stilstand. Toen het maanden later verder ging, waren de spelregels veranderd. Door een snellere afbouw van de gaswinning, zouden de risico's in het gebied afnemen.

En dus viel er in plaats van een rapport een brief op de mat bij Nieborg. Onbegrijpelijk, vindt hij. 'Het is een kwalijke zaak. We zouden op de hoogte worden gehouden, maar dat is vanavond in zijn totaliteit van tafel geveegd. Woningeigenaren moeten op de hoogte worden gehouden over de situatie van hun woning, en dat is niet gebeurd. Daar heb ik me vanavond behoorlijk druk om gemaakt'.

Frustratie en onbegrip

De brief zorgt bij meer Slochtenaren voor frustratie en onbegrip. 'Zo kunt u toch niet met mensen omgaan!', roept een mevrouw in de zaal. Een ander vertelt: 'Wij voelden ons veilig, totdat de inspecteur zei dat het huis onveilig was. En nu heeft het 'geen verhoogd' risico?'

Maar hoe hard de Slochteren ook vragen om het rapport van hun huis te bekijken, ze krijgen het niet. 'Want', legt Lucy Goslinga van de NCG uit, 'er is niets met de gegevens van uw inspectie gedaan. Er is dus geen rapport.'

Een man aan de andere kant van de zaal vraagt waarom hij niet zwart op wit krijgt dat het huis veilig is. 'Ik ben heel blij dat erg niets hoeft te gebeuren, maar dan wil ik gewoon op papier dat het huis veilig is. Wethouder Anja Woortman (PvdA) begrijpt die wens, wil het zelf ook, maar legt uit dat het aan minister Wiebes is om daar een besluit over te nemen.

Het is de zevende avond dat Woortman samen met Goslinga voor een zaal staat om uitleg te geven. Waar mogelijk geven ze antwoord. Maar begrippen als 'in principe', 'dat is onze inzet', en 'laat alstublieft uw gegevens achter' overheersen.

Richting het einde van de avond loopt een man dan ook briesend weg. 'Bla bla bla bla!', roept hij. Buiten vertelt hij over zijn situatie. 'Het is ongelofelijk. We wonen in een vier onder één kap. Het huis van de buren werd versterkt, je mocht er niet meer naar binnen zonder helm. En nu krijgen wij te horen dat we 'geen verhoogd risico' hebben?

Meeste onvrede

Wethouder Woortman voelt en begrijpt de frustratie van de inwoners. 'Het was de rumoerigste avond tot nu toe', analyseert ze. 'Er was gewoon de meeste onvrede. En dat ligt er met name aan dat deze mensen een inspectie hebben gehad, en nu het bericht krijgen dat ze 'geen verhoogd risico' hebben. En ze hadden toch andere verwachtingen. Dat maakte het vanavond heel lastig.'

Toch is de kans nog aanwezig dat de Slochtenaren hun rapport krijgen. 'Ze hebben toegegeven dat het niet helemaal correct is dat we niéts horen', zegt Fred Nieborg. 'We hebben onze gegeven achtergelaten en dan wordt er dus opnieuw contact met ons opgenomen. Misschien krijgen we dan het rapport wel. Ik ben een optimistisch persoon, en je moet vertrouwen houden in de hele situatie. Maar dat daalt wel inmiddels.'

Motie

De PvdA in de Tweede Kamer dienst woensdag een motie in waarin het kabinet wordt verzocht om de beoordelingen van de inspecties van woningen ter inzage te geven aan bewoners.

