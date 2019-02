Rondje Groningen: Wordt het méér Winschoten dan dit?

Arjen Lubach voelt zich een inspiratiebron, Klaas-Jan vindt wat van het treinvervangende busvervoer en Ritsu levert geld op. Dat en meer in Rondje Groningen vandaag!

1) Nóg een keer Arjen Lubach

De stand-up comedian en presentator uit Lutjegast treedt nu vijf keer op in de Stadsschouwburg.

2) 'Lekker sampletje Frenna'

Groningers onder elkaar: Lubach en Famke Louise zijn volgens eerstgenoemde dé trendsetters als het aankomt op monotoon klinkende hiphop. Of in ieder geval in het gebruik van bewerkingsprogramma Splice, waarmee je effecten uit de mouw schudt.

3) Vervangend busvervoer...

We vermoeden dat Klaas-Jan bedoelt dat het wat druk was in de vervangende bus.

4) Welke uitleg?

Horen dat je huis veilig is, maar geen uitleg krijgen. Kaj Leers maakt zich net zo druk om de argumentatie van het kabinet en aanverwanten, als de bewoners van Slochteren en Schildwolde zelf.

5) Rookvrije nominatie voor Stad

Met haar initiatief om pleinen en gebieden rondom gebouwen rookvrij te maken, is gemeente Groningen genomineerd voor een Rookvrije Generatie Award. De gemeente trommelt alvast haar stemmers op.

6) Het roze vlakke land

Marcel kwam net terug uit Limburg... en wist ons vlakke land meteen weer te waarderen.

Hij was niet de enige die de avondlucht op de gevoelige plaat vastlegde.



7) Wat het shirtje van Doan schuift

Het shirt van Ritsu Doan dat hij aan had tegen Feyenoord, wat doet dat nou voor het goede doel? Een Japanner had er 875 euro voor over en krijgt het shirt opgestuurd.

8) Winschoten

Is een stad.

9) Winschoten (2)

Nu we het er toch over hebben: wordt een foto méér Winschoten dan dit?

