Stationslaper is terug op Sappemeer-Oost

De stationslaper van Sappemeer-Oost slaapt weer op zijn 'vertrouwde' bankje op het perron.

De buitenlandse man overnachtte al eerder op die plek, maar moest daar weg omdat het volgens gemeentelijke regels verboden is om op het station te slapen.

'Niet geschikt voor opvang'

Stichting Straatwijs, een online platform dat zich inzet voor dak- en thuislozen, ontfermde zich begin deze maand over de man. Hij had toen al een maand op het perron gebivakkeerd.

Siebe Zwerver van Straatwijs: 'We hebben toen voor hem onderdak kunnen regelen. Hij heeft acht of negen nachten in een hotel doorgebracht. Daar was hij wel dankbaar voor. Maar hij liet ook doorschemeren dat hij zichzelf niet geschikt achtte voor de daklozenopvang.'

Straatwijs kan niet zo veel meer voor hem betekenen, zegt Zwerver: 'Het is aan de professionele instanties om iets te doen.'

Overleg

De zaak heeft de volle aandacht van de gemeente Midden-Groningen. Een woordvoerder meldt dat er dinsdagmiddag overleg is met de ggd.

Boete

Door opnieuw op het station te slapen riskeert de man weer een boete. De vorige boete die de man kreeg werd kwijtgescholden, in de hoop dat hij dan hulp zou aanvaarden.

