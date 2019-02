Oldambt pakt 'legionellafonteinen' aan, sloopt fontein Scheemda

De gemeente Oldambt komt in actie tegen fonteinen met risico op legionella. Twee fonteinen in Winschoten en die in Bad Nieuweschans worden aangepakt, de fontein in Scheemda wordt gesloopt.

'Voor de fonteinen op het Marktplein en in Bad Nieuweschans hebben we een stukje budget gevonden', zegt Swagerman. De totale kosten daarvoor zijn 23.500 euro. Dat bedrag is overgebleven uit een gemeentelijke potje van vorig jaar.

Vier fonteinen



Vorig jaar deed de gemeente onderzoek naar haar fonteinen. Onder andere naar de risico's van legionella. 'Die bleken bij deze fonteinen aanwezig te zijn. Dan moet je denken aan legionalla bij temperaturen boven de 25 graden', zegt Swagerman.

In totaal gaat het om vier fonteinen. Naast die op het Marktplein en in Bad Nieuweschans staan 'legionellafonteinen' in Scheemda en op het Burgemeester Schönfeldplein in Winschoten.

70.000 euro



De fontein op het Burgemeester Schönfeldplein heeft het grootste kostenplaatje. Voor die fontein is zo'n 70.000 euro nodig. Het idee was om de gemeenteraad te vragen om dit bedrag beschikbaar te stellen, maar dat is waarschijnlijk niet nodig.

Swagerman: 'Wij gaan kijken of wij de kosten kunnen meenemen in de Poort van Winschoten.' Dat is het ambitieuze plan om het centrum van Winschoten een boost te geven. In totaal is daar zo'n tien miljoen euro voor beschikbaar.

De fontein in Scheemda staat een minder fijn lot te wachten. Die wordt gesloopt.