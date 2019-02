Schapenboer kan weer schapen tellen na diefstal

Er lopen weer schapen in de stal bij schapenhouder Siert de Haan in Slochteren, die eind januari het slachtoffer werd van diefstal.

Honderd drachtige schapen verdwenen uit een weiland in Lageland, waar De Haan eigenaar van is. Dankzij een crowdfundingsactie heeft hij 87 schapen terug kunnen kopen.

Tips

Het onderzoek naar de bijzondere diefstal is nog in volle gang. 'Er komen nog steeds tips binnen en de politie is er druk mee bezig', zegt De Haan. 'We hebben de hoop nog niet opgegeven, maar we weten ook wel dat de kans steeds kleiner wordt dat we de schapen terugvinden.'

Crowdfundingsactie

De diefstal leverde de boer een schadepost op van 35.000 euro, maar De Haan kreeg na afloop reacties uit het hele land. 'De reacties waren en zijn hartverwarmend. Er is een crowdfundingsactie opgestart, die 7000 euro op heeft geleverd. Met dat bedrag hebben we nieuwe schapen kunnen kopen. En daar zijn we heel blij mee.'

