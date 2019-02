'262 mensen hebben baan dankzij 1000-banenplan'

Het 1000-banenplan voor het aardbevingsgebied heeft inmiddels 262 mensen aan werk geholpen. Dat stelt Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, het UWV en sociale werkbedrijven dat voor het plan is opgezet.

In totaal moeten er vóór 2022 duizend inwoners aan een baan geholpen worden in de bouw en techniek. Het doel is inwoners én ondernemers te laten profiteren van de bouwopgave die is ontstaan door de aardbevingen.

In 2018 werden 169 mensen opgeleid in de bouw of techniek om klaargestoomd te worden voor een baan, zegt Werk in Zicht. Die worden onder voorwaarde gefinancierd door het plan.

Economie mee

Projectleider Carolien Doesburg is tevreden met de cijfers: 'We liggen op schema, al verwachtten we het ook wel een beetje, we hebben het economisch tij natuurlijk mee.'

Hoe werkt het 1000-banenplan? Het 1000-banenplan is bedoeld voor werkzoekenden met of zonder uitkering en mensen die zich willen omscholen. En dan met name mensen uit de aardbevingsgemeenten. Minstens zeshonderd kandidaten zouden uit de Participatiewet moeten komen, die is ingevoerd voor mensen die het zonder ondersteunding niet redden op de arbeidsmarkt. Daarnaast zouden ook tweehonderd mensen uit de WW erbij betrokken worden. Aanbestedingskalender Belangstellenden dienen zich in te schrijven op de website kansrijkberoep.nl. Werkgevers kunnen gedwongen worden iemand aan te nemen via het regionale aanbestedingskalender. Publieke partijen zoals gemeenten vullen die kalender in. In de aanbestedingen zit een zogeheten social return verplichting. Verplicht Als een bouwopdracht aan een bedrijf wordt toegewezen, dan kan het contractueel verplicht worden om een werkzoekende te scholen of om een percentage van het bedrag te investeren. In totaal zijn 668 mensen geplaatst. Daar zijn er 262 van over die duurzaam aan het werk zijn. In 2022 moeten er dus duizend mensen voor langere tijd aan het werk zijn door het 1000-banenplan. 'Liever nog meer', is projectleider Doesburg optimistisch. Mensen die niet geschikt zijn, kunnen mogelijk elders aan een baan worden geholpen.



