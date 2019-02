Politie zoekt vier inbrekers met beelden van bewakingscamera's

De politie heeft dinsdag beelden vrijgegeven van vier mannen die mogelijk betrokken zijn bij een inbraak aan het Lamsoor in de stad Groningen.

De mannen zouden het afgelopen jaar op 3 mei in een woning hebben ingebroken. De dieven maakten onder meer contant geld, een duur horloge en een aantal Louis Vuitton-tassen buit.

Volgens de politie waren de bewoners niet thuis toen er werd ingebroken.

Postuur

Op de beelden van een bewakingscamera is te zien hoe een groep mannen zich over het bedrijventerrein beweegt. Hun gezichten komen niet in beeld, maar hun postuur is goed te zien.

Hoop op nieuwe tips

De politie hoopt op nieuwe tips met het vrijgeven van de beelden, want de zaak is nog altijd niet opgelost. Mensen die informatie hebben over de inbraak, worden verzocht contact op te nemen met de politie.