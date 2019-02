'Het is een schok dat Mendini er plotseling niet meer is'

Geroemd door velen, verafschuwd door sommigen. Iedereen heeft wel een mening over het ontwerp van het Groninger Museum. Het gebouw, bedacht door de maandag overleden Alessandro Mendini (87), is uitgegroeid tot een icoon van de stad Groningen.

Conservator Ruud Schenk van het museum blikt terug op de gloriedagen van de Italiaanse architect, en de aankomende expositie die volledig in het teken staat van de ontwerper.

'Binnen de designer- en architectuurkringen was hij vooral bekend als redacteur, theoreticus en schrijver', vertelt Schenk. Pas eind jaren '70 begon zijn bekendheid als ontwerper toen hij zich aansloot hij bij een avant-gardistische groep.'

Functionaliteit was voor Mendini niet belangrijk. 'De kasten die door hem werden ontworpen, waren bijna alsof je een buitenaards wezentje in huis had.' Dit is wat de stijl van de Italiaan kenmerkt: asymmetrie en felle, bijna neon-achtige kleuren gecombineerd met vaak onpraktische gebruiksvoorwerpen.

Dit was dé kans voor hem om alles te bundelen, in zijn eigen gebouw Ruud Schenk - conservator Groninger Museum

'Niet veel gebouwen ontworpen'

Het Groninger Museum is het enige gebouw in Noord-Europa dat door Mendini is ontworpen. De Italiaan werd wel opgeleid tot architect, maar heeft in feite maar een handjevol gebouwen voortgebracht. Het postmoderne en decoratieve Groninger Museum werd zijn absolute stempel.

In het rijtje van bekendste ontwerpen van Mendini staat de Poltrona di Proust: een goudkleurige fauteuil gebaseerd op een schilderij van Paul Signac.

De kenmerkende fauteuil van Mendini. (Foto: Flickr/Creative Commons)

'Maar ook de kurkentrekker met een hoofdje erop', zegt Schenk. 'Mensen die in designwinkels komen zullen het wel kennen.' De ontwerper maakte de kurkentrekker voor de Italiaanse designketen Alessi. 'Dit is uiteindelijk één van zijn bestsellers geworden.'

De Alessi 'Anna G' kurkentrekker, ontworpen door Alessandro Mendini. (Foto: Flickr/Creative Commons)

Hommage

De tentoonstelling die vanaf oktober in het Groninger Museum te zien zal zijn, was volgens Schenk al bedoeld als een hommage aan Alessandro Mendini. 'We wilden zijn werk opnieuw onder de aandacht brengen. Hij is de afgelopen 25 jaar stug doorgegaan met ontwerpen. Dit was dé kans voor hem om alles te bundelen, in zijn eigen gebouw.'



In de omgang was hij zeer bescheiden en vriendelijk. Dat maken we wel eens anders mee in het museum Ruud Schenk - conservator Groninger Museum

Toen Mendini destijds werd gevraagd om de komende expositie samen te stellen, was hij lichamelijk in een veel betere conditie, vertelt Schenk. 'Het is een schok dat hij er plotseling niet meer is. Het is ook een beetje een trieste samenloop van omstandigheden. Ik was in november nog in Milaan, toen was hij net aan het bekomen van een paar zware operaties.'

'Niet als alle anderen'

Mendini was niet alleen een uitmuntend kunstenaar, maar volgens Schenk ook gewoon een aardig mens. 'In de omgang was hij zeer bescheiden en vriendelijk. Dat maken we wel eens anders mee in het museum.'

Schenk heeft recentelijk nog contact gehad met Mendini, over de naam van de expositie. Die moest volgens de ontwerper toch net even anders. 'Het zou Mendini World heten, maar we hebben het in overleg met hem moeten veranderen. Het gaat nu Mondo Mendini heten, met als ondertitel: De wereld van Alessandro Mendini.'

Last, but not least

De expositie Mondo Mendini is vanaf 12 oktober 2018 tot en met mei 2019 te zien in het Groninger Museum. 'Het belooft een spetterende tentoonstelling te worden', zegt Schenk.

'Het zal de allerlaatste tentoonstelling zijn die Mendini samen met zijn partner heeft samengesteld.'

