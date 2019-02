Gaat een wereldrestaurant het Knoalster centrum een nieuwe boost geven?

Met de komst van een wereldrestaurant van ruim tweeduizend vierkante meter in het Stadshart hoopt de gemeente Stadskanaal dat het winkelcentrum in Stadskanaal weer een boost krijgt.

Wethouder Goedhart Borgesius is verguld met de komst van het restaurant. Eigenaar Chih She Hu heeft het pand gekocht van een vastgoedeigenaar.

Enige jaren leeg

Voorheen waren er verschillende winkels en kantoren gevestigd, maar het zogeheten Stadshart in Stadskanaal stond enige jaren leeg. Nu wordt dat opgevuld met de komst van het wereldrestaurant.

'Er staan natuurljik enorm veel winkelpanden leeg', zegt Borgesius. 'We kunnen nu in een keer ruim 2000 vierkante meter winkeloppervlakte opvullen. Zodoende kunnen we dat centrum proberen compacter te maken, zodat er minder leegstand is op termijn.'

Mensen trekken mensen aan

De gemeente hoopt op een positief effect voor het complete centrum in Stadskanaal. 'Daar houden wij zeer beslist rekening mee. Mensen trekken mensen aan. Wanneer ze een keer in het restaurant geweest zijn, is het niet uit te sluiten dat mensen denken: Goh, we gaan eens een keer vaker naar dat Stadskanaal, om te kijken. Dus we verwachten er zeker een spin-off van.'

50.000 euro

De ondernemer krijgt een subsidie van 50.000 euro. Volgens Borgesius is dat geen weggegooid geld. De subsidie kan de ondernemer gebruiken om het pand om te tornen van winkelbestemming tot horecagelegenheid.

'We financieren maximaal 35 procent van de totale investering, met een maximum van 50.000 euro. Dus je kunt je voorstellen dat de ondernemer er zelf veel meer insteekt. En dat is goed voor Stadskanaal.'

