Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Erwin Koeman in beeld als bondscoach van Oman (Foto: Archief RTV Noord)

Erwin Koeman lijkt de nieuwe bondscoach van Oman te worden. De voormalig speler van FC Groningen is momenteel in het Arabische land om te onderhandelen over een verbintenis.

Koeman moet de opvolger worden van Pim Verbeek, die begin februari ontslag nam als bondscoach van Oman. Verbeek deed na Azië Cup, waar Oman strandde in achtste finales. Daarin bleek Japan met 2-0 te sterk. Erwin Koeman was tot en medio december 2018 interim-trainer bij de Turkse topclub Fenerbahce. Hij begon in de zomer van 2018 als assistent-trainer van Philip Cocu. Toen Cocu werd ontslagen bij Fenerbahce, nam Koeman het stokje over. Eerder was Erwn Koeman onder meer assistent-trainer bij de Engelse clubs Everton en Southampton, hoofdtrainer van Feyenoord en bondscoach van Hongarije.