Stalker van zangeres Hiske Oosterwijk: 'Ze heeft mijn leven gered'

'We hadden intieme momenten waarop we echt liefde voor elkaar voelden.' Dat zei de 24-jarige Alexander B. uit Zweden dinsdag tegen de rechter. Hij was lange tijd verliefd op de Groningse zangeres Hiske Oosterwijk en in zijn beleving was dat wederzijds.

Oosterwijk dacht daar heel anders over: ze stapte meerdere keren naar de politie om van de man, die haar maar bleef bellen en mailen, af te komen.

Vijftien maanden

Op 11 augustus werd de Zweed in een café in Groningen aangehouden. Hij dook daar op, terwijl de zangeres er ook was. Hij wilde met haar praten en pakte haar hardhandig bij de arm.

Het Openbaar Ministerie eiste in de rechtbank in Assen vijftien maanden gevangenisstraf tegen de Zweedse stalker, die Oosterwijk drie jaar lang lastigviel.

Behalve mails, telefoontjes en voicemailberichten bezocht B. ook concerten van de zangeres en ging hij langs bij haar ouders in het Friese Mantgum. Bij haar moeder liet hij meerdere keren brieven en cadeautjes achter.

Contact afkappen

Volgens Oosterwijk ontmoetten de twee elkaar in 2014 ergens in een café. Ze hielden via de mail en Facebook contact, totdat de zangeres er 'een ongemakkelijk gevoel bij kreeg'. Ze probeerde het contact af te kappen.

Daarna was het een tijdlang rustig, maar in 2015 zocht Alexander B. weer contact om daar tot in augustus vorig jaar niet meer mee op te houden.

Weigerde weg te gaan

In de tussentijd werd hij in juni vorig jaar aangehouden omdat hij weigerde weg te gaan bij een concert van haar in Leeuwarden.

De politie drukte hem toen op het hart om de zangeres met rust te laten, maar ook dat hielp niet.

Nu dood geweest

B. woonde aanvankelijk nog in Zweden en kwam af en toe naar Nederland, maar verbleef sinds een jaar continu in ons land. Met zijn ouders had hij slecht contact en in Zweden kon hij geen werk vinden.

Hij voelde zich eenzaam en wilde dat Hiske Oosterwijk hem hielp, vertelde hij in de rechtszaal. Hij bleef erbij dat ze heel goed bevriend waren. Toen hij in augustus in Groningen werd opgepakt, leefde hij naar eigen zeggen al drie weken op straat. 'In zekere zin heeft Hiske mijn leven gered, want als ik niet was opgepakt, was ik nu dood geweest.'

Dreigen met zelfmoord

Uit onderzoek blijkt dat B. een narcistische persoonlijkheidsstoornis en een depressieve stoornis heeft. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Een paar jaar terug dreigde de Zweed zelfmoord te plegen als hij niet nog één keer met de zangeres kon praten. De vrouw sprak toen met hem, zoals ze ook geregeld mails beantwoordde in de hoop dat ze hem eindelijk kon duidelijk maken dat ze niks van hem wilde, maar dat lukte nooit.

De machteloosheid die je voelt, is het ergste Hiske Oosterwijk

Emotioneel

In de rechtszaal was de zangeres af en toe zichtbaar emotioneel. 'De machteloosheid die je voelt, is het ergste. Hij heeft de dingen totaal anders beleefd. Ik kan me er niks bij voorstellen dat hij dacht dat we vrienden waren.'

De man zit sinds augustus vast en heeft besloten dat hij teruggaat naar Zweden als hij vrijkomt. Omdat hij behandeling in Nederland weigert, eiste de aanklaagster die ook niet. Wel eiste ze een contactverbod van vijf jaar voor de zangeres en haar ouders. Ook mag de man geen concerten meer bezoeken en niet in Groningen en het Friese Mantgum komen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.