Burgemeester sluit kroeg in Siddeburen

Café Sid Bie De Buren in Siddeburen wordt vanaf vrijdag voor één maand gesloten. Dat heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen besloten. In de kroeg werd alcohol aan minderjarigen geschonken.

Volgens Hoogendoorn was de leidinggevende niet in het pand en was er geen vergunning aanwezig in het pand. Behalve het overtreden van de Drank- en Horecawet, veroorzaakt het café volgens de gemeente overlast.

Eerder al gewaarschuwd

In 2016 kreeg de kroegeigenaar ook al een waarschuwing van de burgemeester van de toenmalige gemeente Slochteren.

'Al langere tijd is dit pand een zorg, want naast de overtredingen is er ook nog eens sprake van overlast voor de omgeving door vechtpartijen, vernielingen en lawaai. Ook houdt het café zich niet aan de sluitingstijden in onze gemeente. Het is een optelsom van overtredingen en overlast, die maakt dat ik een signaal wil afgeven', stelt Hoogendoorn.

Vervolg

Het café mag na een maand weer open als de uitbater zich aan de voorwaarden houdt. Bij nieuwe overtredingen loopt de eigenaar het risico dat de gemeente de vergunning intrekt.

