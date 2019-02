Burgemeester sluit kroeg in Siddeburen (update)

Café Sid Bie De Buren in Siddeburen wordt vanaf vrijdag voor één maand gesloten. Dat heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen besloten. In de kroeg werd alcohol aan minderjarigen geschonken.

Volgens Hoogendoorn was de leidinggevende niet in het pand en was er geen vergunning aanwezig in het pand. Behalve het overtreden van de Drank- en Horecawet, veroorzaakt het café volgens de gemeente overlast.

Eerder al gewaarschuwd

In 2016 kreeg de kroegeigenaar ook al een waarschuwing van de burgemeester van de toenmalige gemeente Slochteren.

'Al langere tijd is dit pand een zorg, want naast de overtredingen is er ook nog eens sprake van overlast voor de omgeving door vechtpartijen, vernielingen en lawaai. Ook houdt het café zich niet aan de sluitingstijden in onze gemeente. Het is een optelsom van overtredingen en overlast, die maakt dat ik een signaal wil afgeven', stelt Hoogendoorn.

De burgervader verwoordt het op Twitter zelf zo:

Vervolg

Het café mag na een maand weer open als de uitbater zich aan de voorwaarden houdt. Bij nieuwe overtredingen loopt de eigenaar het risico dat de gemeente de vergunning intrekt.

'Forse straf'

Uitbater Daniel Weustink vindt de sluiting 'een forse straf'. 'Ik heb het te accepteren, maar het is niet leuk natuurlijk. Gelukkig heb ik er nog een baan naast.'

Weustink erkent dat er fouten kunnen zijn gemaakt en dat er alcohol aan jongeren 'kan zijn geschonken'. 'Het is soms heel lastig om dat goed te controleren.'

Ik zie het als een kans om alles weer scherp te krijgen, en dan gaan we er straks weer fris tegenaan Daniel Weustink - uitbater Café Sid Bie De Buren

Om te voorkomen dat er opnieuw alcohol wordt geschonken aan jongeren gaat Sid bie de Buren 22 maart weer open als '18 jaar en ouder cafe'. 'We krijgen een portier bij de deur en hij controleert dan de identiteitsbewijzen', zegt Weustink. 'Ik zie het als een kans om alles weer scherp te krijgen, en dan gaan we er straks weer fris tegenaan.'

'Gemeente nalatig'

Weustink vindt dat de gemeente nalatig is geweest in de communicatie over de openingstijden. 'Ik wist niet anders dan dat ik tot 05.00 open mocht. Dat deed ik al zes jaar. De gemeente had wel kunnen zeggen dat het niet mocht, in plaats van een dossier opbouwen. Nu ik weet dat we tot 03:00 open mogen doen we dat ook netjes'.

