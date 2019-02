Deel dit artikel:













Hoofdofficier die vrouw aanreed, krijgt taakstraf en rijverbod (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Gert V. de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in het Noorden moet een taakstraf van 120 uur uitvoeren, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij in februari 2017 een ongeval veroorzaakte in zijn woonplaats Zwolle.

Daardoor raakte een vrouw zodanig gewond dat ze de rest van haar leven met krukken moet lopen. De 43-jarige V. mag ook een half jaar lang niet autorijden.

Bevroren ruiten Omdat V. zelf werkzaam is in de rechtbanken van Groningen, Leeuwarden en Assen, werd zijn zaak behandeld door rechters in Amsterdam. Die wrijven het V. aan dat hij is gaan rijden terwijl zijn bevroren ruiten onvoldoende waren schoongemaakt, waardoor hij niet genoeg zicht had. Hij verleende de fietsster geen voorrang en reed haar aan in een bocht.

Schuldbewust Dat V. zich zeer schuldbewust heeft opgesteld, ook tijdens de rechtszitting twee weken geleden, weegt de rechtbank in zijn voordeel.

