Wanhoopspoging voor onveilige brug: 'Doe recht aan de historie!'

Stichting Landschap Oldambt en Erfgoedvereniging Heemschut springen nog één keer in de bres om de Booneschanskerbrug in oorspronkelijk staat te behouden. Die staat op de lijst om gesloopt en vervangen te worden, omdat de brug onveilig is.

'Laat de brug liggen en doe recht aan de historie!' Dat zegt Harm Evert Waalkens, voorzitter van Stichting Landschap Oldambt.

Brug



De Booneschanskerbrug verbindt Klein Ulsda met Bad Nieuweschans, maar is al meer dan een jaar afgesloten voor voertuigen. De veiligheid van de brug kan niet gegarandeerd worden. 'Het beton is van binnen uit elkaar aan het vallen. De brug is niet te repareren', zegt Oldambtster wethouder Kees Swagerman.



Ik zou de gemeenteraad willen oproepen om in actie te komen Harm Evert Waalkens - voorzitter Stichting Landschap Oldambt

Toch doen beide stichtingen nu een wanhoopspoging. Waalkens: 'De Booneschanskerbrug is deel van vier identieke bruggen over het Boelo Tijdenskanaal. De andere drie bruggen zijn gerestaureerd, deze wordt gesloopt. Dat is doodzonde. Hiermee doe je het gebied geweld aan.'

Waalkens zet zijn twijfels bij de onveiligheid van de brug: 'Er is inspectie geweest en daar is uit geconcludeerd dat de brug onveilig is. Maar mogelijk is een second opinion een optie. Ik zou de gemeenteraad willen oproepen om in actie te komen.'

Heemschut



De stichting krijgt bijval van Erfgoedvereniging Heemschut. 'De Booneschanskerbrug dient naar onze mening als waardevol monument behouden te blijven omdat het een

onderdeel uitmaakt van het ensemble 4 bruggen', schrijft de stichting in een brief naar het college van Burgemeester en Wethouders in Oldambt.

Beide partijen zien graag dat de gemeente Oldambt, de provincie en het waterschap om tafel te gaan om tot een oplossing te komen waarbij de brug behouden blijft.

Veel problemen



De kans dat dat gaat gebeuren lijkt bijzonder klein. Oldambt laat de vereniging per brief weten begrip te hebben voor de wens om de brug te behouden, maar schrijft dat het simpelweg niet mogelijk is.

'De bestaande betonnen aanbruggen zijn niet meer te repareren' en 'de bestaande klapbrug is te smal en te licht geconstrueerd voor het huidige verkeer', schrijft Oldambt.

Swagerman: 'Er is aanbesteed en er loopt een bezwaarprocedure. Dat is de weg die wij bewandelen. Ik snap de poging en heb er ook begrip voor, maar het is nu te laat om terug te gaan naar het beginproces.'

