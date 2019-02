Delfzijlsters moeten restafval verminderen, anders gaan de kosten 'gierend omhoog'

Inwoners van de gemeente Delfzijl moeten hun afval beter scheiden, anders kan het flink in de papieren lopen. Ze mogen volgend jaar nog maximaal 100 kilo restafval in de grijze container gooien.

Een uitdaging, want ruim één jaar geleden werd er gemiddeld nog 160 kilo in de kliko gegooid.

Afvalstoffenheffing omhoog

Alle Nederlandse gemeenten moeten volgend jaar 75 procent van hun afval hergebruiken en hoogstens 100 kilo restafval per inwoner ophalen. Lukt dat niet, dan wordt dat door het Rijk bestraft en gaan de tarieven voor de gemeentelijke afvalstoffenheffing flink omhoog.

Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol doen Delfzijlsters nu nog teveel groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de grijze bak. 'Dat gaat om heel veel kilo's. Als je dat kunt scheiden, hebben we al een hele slag gemaakt. Anders gaan de kosten gierend omhoog.' De verwerking van gft-afval kost veel minder dan het verbranden van restafval.

Gratis keukenemmertjes

Daarom stelt het gemeentebestuur voor om inwoners gratis keukenemmertjes te geven. Daar kun je aardappelschillen, etensresten en koffieprut in doen voor de gft-bak.

Rijzebol: 'Dat is een stuk gemakkelijker dan dat je bij elke schilpartij weer naar de grote container moeten lopen.'

Vies glas

Ook komen er meer containers voor oud papier. Ook dat belandt nog te vaak bij huishoudelijk afval, zegt de wethouder.

'En er is nog veel meer. Mensen denken dat glas schoon moet zijn om in de glasbak te gooien, maar dat hoeft niet. Glas mag best vies zijn. Gooi het in de glasbak, dat scheelt enorm veel kilo's'.'

Geen diftar

De gemeente Delfzijl wil vooralsnog niet overstappen op diftar, waarbij inwoners per kilo afval betalen. Loppersum doet dit sinds vorig jaar wel en dat stimuleert mensen hun afval beter te scheiden, waardoor je minder restafval produceert.

Volgens Delfzijl is dat in stedelijk gebied lastiger te realiseren. Ook blijkt uit een enquete onder inwoners van Delfzijl dat ze op dit moment nog geen diftar willen.

Wanneer de gemeente de gratis keukenemmertjes uitdeelt, is nog niet bekend. De raad praat volgende week donderdag over de maatregelen.

