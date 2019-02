Zo komt het nieuwe, groenere, Vennenplein eruit te zien

Het winkelhart van Delfzijl krijgt een flinke metamorfose. Vooral het Vennenplein gaat op de schop.. Waar nu nauwelijks een boom te bekennen is, kunnen Delfzijlsters hun auto straks in een 'parkachtige omgeving' kwijt, belooft het gemeentebestuur.

Afgelopen jaar heeft de gemeente samen met inwoners en ondernemers gewerkt aan het ontwerp voor het plein. Dat ziet er nu nog zó uit:



Speelser en groener

Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) wordt het gebied een stuk groener: 'Auto's parkeren nu op beton. Dat staat niet goed, dat moet in het groen. We planten er bomen en hier en daar een perkje. Ook is de parkeerplaats straks veel speelser ingericht, de vakken lopen niet parallel aan elkaar.'

Nieuwe brug

Ook komt er een nieuwe brug naar het strand. De voet van de brug heeft de vorm van de vroegere vesting Delfzijl. Ook aan mensen die wat minder goed te been zijn is gedacht. Zij kunenn over een slingerend wandelpad lopen.

Meerjarenplan

Het duurt nog wel even voordat het nieuwe plein klaar is. Dit jaar wordt het gedeelte bij de winkels aangepakt. Het noordelijke gebied bij de nieuwe dijk is in 2020 aan de beurt.

Pas in 2022 kan de gemeente het gebied rond de Lidl en slagerij Remko aanpakken, als die zijn verplaatst naar een andere plek aan het plein.

