Moeten Snow Valley en Het Kasteel sluiten vanwege drank aan minderjarigen?

Daarom sleepten de twee de burgemeester voor de Raad van State in Den Haag.

Boetes en dwangsommen

Volgens de burgemeester werd er in de kroegen drank geschonken aan minderjarigen. Kaynar Holding, een bv van de horecabroers, kreeg van de burgemeester boetes en dwangsommen om de twee kroegen te sluiten.

'Niet de eigenaar'

Volgens advocaat W. van der Velde is Kaynar Holding echter geen eigenaar van de panden en de inventarissen, en ook niet de exploitant van de horecabedrijven. Groningen had een andere bv moeten aanschrijven, of de exploitant - maar die is failliet verklaard, aldus de advocaat.

De gemeente blijft er echter bij dat de burgemeester het goede spoor heeft gekozen. Kaynar Holding is via allerlei omwegen middellijk eigenaar, aldus een woordvoerder.

'Al enkele maanden dicht'

De Raad van State moet uiteindelijk de knoop doorhakken, of de kroegen moeten sluiten of niet. Volgens Kaynar zijn beide horecabedrijven vanwege de vermaningen reeds enkele maanden dicht geweest. 'Maar zeker weet ik het niet, want wij hebben zoveel panden', zei hij.

De uitspraak van de Raad van State wordt over ongeveer zes weken verwacht.