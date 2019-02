Holwierde krijgt geld voor opknapbeurt dorpshuis

Dorpshuis De Heekt in Holwierde (Foto: Google Street View)

De gemeente Delfzijl geeft een subsidie van 35.000 euro voor de renovatie en verduurzaming van het dorpshuis in Holwierde. Met dit geld wil de stichting het dorpshuis toekomstbestendig maken.

Het project valt onder 'Alle Dorpen een Dak', waarin de gemeente subsidie geeft om in elk dorp een ontmoetingsplek te bouwen of op te knappen.

Investeren

'De verwachting is dat de maatschappelijke functie van dorpshuizen de komende jaren groeit. Daarom investeren we in het 'dak van het dorp' van Holwierde', zegt wethouder Jan Menninga (Fractie 2014).

Ook de inwoners willen de voorzieningen in het dorp behouden. Daarom is de Brede Werkgroep Holwierde opgericht, waarin ze samen met verschillende organisaties de leefbaarheid in het dorp willen verbeteren.

Meer dorpen in de gemeente Delfzijl hebben al subsidie gekregen voor hun dorpshuis, zoals Bierum, Farmsum, Krewerd, Meedhuizen en Wagenborgen.

