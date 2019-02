Bouw sportpark Langeleegte negen miljoen duurder dan begroot (update)

Volgens de gemeente komt dat vooral door 'niet beïnvloedbare kosten'.

Hogere bouwkosten

Nadat de raad in 2016 instemde met de plannen, zijn de bouwkosten gestegen door de aantrekkende markt na de crisis. Daarnaast is er meer ruimte nodig voor de fusie van het Ubbo Emmius en het Winkler Prins en zijn de bouwvoorschriften verscherpt op het gebied van onder meer energiebesparing.

Ook een duurder alternatief voor rubbergranulaat op kunstgrasvelden en het opruimen van aangetroffen vervuiling stuwt de kosten op.

'Stevige discussie' over geld

Volgens wethouder Henk Jan Schmaal zijn er geen foute berekeningen gemaakt die nu leiden tot een hogere investering. 'Dat is allemaal doorberekend.' De raad moet nog wel instemmen met het extra geld. Schmaal verwacht 'een stevige discussie'.

'Geld is natuurlijk schaars in gemeenteland, met alle bezuinigingen die we op ons bord krijgen. Desalniettemin vind ik het wel een goed plan. Voorzieningen als onderwijshuisvesting moeten we goed op orde hebben.'

SP verbouwereerd

Oppositiepartij SP laat alvast weten 'verbouwereerd' te zijn door het nieuws dat de bouw stukken duurder uitvalt. De partij had hier in januari nog schriftelijke vragen over gesteld, maar een antwoord bleef uit. 'Dit nieuws moesten wij uit de media vernemen.'

'Op onze vragen werden we afgescheept met nietszeggende gemeenplaatsen. Wij verwijten het wethouder Schmaal dat hij wederom een loopje lijkt te nemen met de democratie. Hij laat zich weer niet fatsoenlijk controleren door de volksvertegenwoordiging.'

