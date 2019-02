Max Verstappen en Atze uit Ulrum: racevrienden tegen de rest van de wereld

Atze Kerkhof is een ster in het virtuele racen (Foto: RTV Noord)

Met volle overtuiging ging hij de bocht in, raakte uit balans en door de hoge snelheid vloog hij boven over de kussens en belandde meters verder hard op het beton.

Het schaatsongeluk van Atze Kerkhof uit Ulrum (31) speelde zich zo'n tien jaar geleden af in het Thialf-stadion in Heerenveen.

Het was het einde van zijn carrière als shorttracker. Kerkhof zegde zijn ploegmaten Sjinkie Knegt en Niels Kerstholt vaarwel en begon een nieuw leven.

Formule 3

Het nieuwe leven ontsprong zich achter zijn computer: autoracen op het computerscherm. Wat begon als een spelletje, eindigde in professionele races om duizenden euro's. Hij racete zelfs om het wereldkampioenschap.

Via deze wereld van de zogeheten Sim Races belandde hij ook in een echte Formule 3-auto. En leerde hij Max Verstappen kennen.

'Ik nam mijn racementaliteit, fysiek en analytisch vermogen mee uit het shorttrack, en daarbij natuurlijk een dosis talent,' vertelt Kerkhof. 'Ik had alleen niet het geld - dat gaat om tonnen - om de overstap te kunnen maken naar het echte circuit'.

Geknutsel en gefoefel

Maar Kerkhof vond in het virtuele racen, waarin hij een van de groten der aarde is, en in het maken van een racesimulator ook zijn voldoening. 'Ik had altijd al interesse in computers. Ik knutselde en foefelde wat om het steeds beter en leuker te maken'.

Dat geknutsel en gefoefel is uitgemond in een uiterst professionele en ultramoderne racesimulator in het Brabantse Gilze en Rijen. Kerkhof traint daar coureurs van de Formule 1 tot aan de Formule 4. Als we met Kerkhof spreken is Formule 1-testrijder Sérgio Sette Câmara op bezoek.



Max en ik hebben dikke lol tijdens een race Atze Kerkhof - Simulatieracer

Dikke lol

Kerkhof is lid van Team Red Line, de grootste simraceploeg ter wereld, waarin de Ulrumer samen met Max Verstappen het Nederlandse topduo vormt. Kerkhof racet in de winter regelmatig met en tegen de immens populaire Red Bull-rijder.

'Max heeft een simulator thuis en ik ook. Dan hebben we dikke lol en wordt er over en weer van alles gezegd via de koptelefoon, maar 't is niet alleen voor de fun. Het is ook serious business. Dat is vertrouwelijk. Tussen hem en mij. Daar kan ik en mag ik ook niks over zeggen.'

Twee wereldrecords

Verstappen gebruikt het simracen als training voor het echte werk. 'Op het top van mijn kunnen, zes jaar geleden, versloeg ik hem regelmatig. Maar Max is ook achter de computer zo verschrikkelijk goed. In alle lijstjes komt hij voor. Hij reed een paar weken geleden nog twee wereldrecords op de simulator'.

Zo traint Atze Kerkhof



Hondamotor

Kerkhof volgt de verrichtingen van zijn vriend op de voet. Verstappen rijdt deze week in Barcelona met de nieuwe Hondamotor in zijn Red Bull, in aanloop naar de eerste race van het seizoen in Australië. Maandag reed hij zo'n zeshonderd kilometer. Echt snel is Verstappen nog niet.

'Dat zegt helemaal niets', weet Kerkhof. 'Het gaat nu echt om meters maken. Red Bull verzamelt nu allemaal data om de afstemming van de wagen met de motor de komende weken zo optimaal mogelijk te maken.

'Kijk, Ferrari rijdt nu al goed. Mercedes komt er nog achteraan. Je weet nooit of ze voluit gaan of met hoeveel benzine of met wat voor banden ze rijden.'

Wereldkampioen?

Barcelona is dus pure training voor de teams. 'Wat we wel zien is dat de Honda-motor betrouwbaar is. Honda is natuurlijk behoorlijk nieuw als motorleverancier. Maar tot nu toe bewijzen ze dat ze een betrouwbare motor leveren.'

'En Red Bull is heel goed in wagens bouwen. Die combinatie kan weleens heel goed zijn. Als dat klikt, kunnen ze echt mee gaan doen om het kampioenschap.'

Wanneer Max wereldkampioen wordt? 'Haha', lacht Kerkhof. 'Ik moet nu wel zeggen: dit jaar'. Hij zegt het met een lach, maar de hoop heeft hij zeker.

Martiniziekenhuis

Op 23 maart, een week na de openingsgrandprix in Australië, racet Kerkhof weer virtueel met Max. Twaalf uur lang. Op de computer dus. 'Ja', zegt hij. 'Ook midden in het seizoen is daar gewoon tijd voor...'