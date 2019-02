Amerikaanse superinvesteerder Neal Dempsey ontdekt Groningen: 'Fantastic city'

Durfinvesteerder Neal Dempsey is goed voor honderden miljoenen aan investeringen en is betrokken bij elf investeringsfondsen. De Amerikaan wilde wel eens zien hoe de startup-scene in Groningen ervoor staat. Zou er een graantje mee te pikken zijn?

De welgestelde Amerikaan is op verkenningsmissie om te zien of er in Groningen nog bedrijven zijn die hij aan zijn ketting van investeringen kan rijgen. Maar hij is er ook om jonge ondernemers te helpen hun bedrijf aan de rol te krijgen.

Ontmoeting

Dat laatste doet hij heel efficiënt, merkte Marro Mijnans van het bedrijf Envitron, dat hard- en software bouwt voor optimaal energiegebruik. Mijnans was een van de voorbeeldondernemers die dinsdag door startuporganisatie Founded in Groningen waren uitgenodigd voor een ontmoeting met Dempsey.

Hij pelt je af

In krap vijf minuten mocht Mijnans vertellen hoe hij Envitron groot denkt te maken. 'Hij onderbreekt je zodra er een snaar bij hem wordt geraakt. Hij brengt je uit je evenwicht en begint dan te schieten. Je moet ertegen kunnen, maar ik vond het heel prettig. Hij pelt je snel je af tot de kern, en daar wil hij over praten.'

Legende dankzij Starbucks

In de VS is Dempsey niks minder dan een investeringslegende. Hij verwierf faam omdat hij als enige geldschieter wél wat zag in het plan van een jonge ondernemer voor een koffieketen: Starbucks. Daarna ging het hard. Hij is via zijn onderneming Bay Partners betrokken bij dertig beursgangen van bedrijven die samen een omzet van 2,5 miljard hebben.

Als je bedrijf mislukt ben je miserabel, depressief, het lijkt het einde van de wereld Neal Dempsey - Superinvesteerder

Dempsey (77) - klein van stuk, sportief postuur, energieke prater - is zo'n man waarvan je je afvraagt hoe hij het allemaal voor elkaar krijgt. Want naast de talloze projecten die hij begeleidt, loopt hij marathons, beklimt hij bergen en zeilt hij de wereld rond.

Mislukken mag

Niet alles wat Dempsey aanraakt, verandert overigens in goud; zijn eerste twee bedrijven mislukten faliekant. 'Je voelt je miserabel, depressief, het lijkt het einde van de wereld', zei hij daarover. Om eraan toe te voegen dat het ook een belangrijke les van hem is voor jonge ondernemers: mislukken mag.

Geweldige stad

Deze week is Dempsey in Nederland, hij sprak met 'startup-prins' Constantijn van Oranje, speciaal gezant van de StartUpDelta2020, en deed Amsterdam en Rotterdam aan. Maandag en dinsdag ruimde hij in voor een bezoek aan Groningen. 'Fantastic city, great opportunities', vat Dempsey zijn verblijf op enthousiast Amerikaanse wijze samen.

Linkje met Groningen

Er lag al een linkje tussen Dempsey en Groningen. De Amerikaan zit namelijk in de adviesraad van het Groningse bedrijf Crowdynews, dat nieuwssites aanvult met informatie uit social media. Mede-oprichter Jeroen Zanen van Crowdynews prikkelde Dempsey naar de stad van zijn bedrijf te komen.

Durfinvesteerder Neal Dempsey (Foto: Douwe de Boer)



Middeleeuws

Dempsey verwachtte er aanvankelijk niet al teveel van. Afgaande op de foto's die hij van Groningen zag, meende hij een soort van middeleeuwse stad aan te treffen. Niettemin wilde hij met eigen ogen zien hoe veelbelovend de startup-bedrijvigheid hier is. Het viel hem alleszins mee.

Ondernemers coachen

Met wat de universiteit en Hanzehogeschool aan nieuwe vindingen opleveren, de kennis die er daar is en de levendige startup-gemeenschap, is Groningen voor Dempsey geschikt jachtterrein. Niet per se om in te investeren. Geld verdienen telt voor hem tegenwoordig minder dan ondernemers coachen.

Aan investeerders hebben we hier geen gebrek, maar ik mis bij hen vaak kennis Peter Hager - Simplicate

Dempsey zoekt momenteel wereldwijd naar plaatsen waar geïnnoveerd wordt, weg van de bubble van Silicon Valley. 'Omdat ik denk dat sommige van de beste ideeën voor het oplossen van technologische en maatschappelijke kwesties, buiten Silicon Valley liggen.' Zo belandt hij in steden als Valencia, Helsinki, het Canadese Saskatoon én Groningen.

Weinig hulp

'Het is heel verfrissend om te horen hoe ze in de VS tegen durfinvesteerders aankijken', zegt Peter Hager van softwarebedrijf Simplicate. 'Dempsey vond het knap dat wij het hier zo hebben gered. We hebben niet veel hulp gehad.'

Hager: 'In de VS is het veel meer de cultuur je bedrijf samen met de investeerder te laten groeien. Het zijn geen cowboys die alleen maar een zak geld geven. Er zit daar echt kennis bij investeerders. Aan investeerders hebben we hier geen gebrek, maar ik mis vaak hun inbreng aan kennis.'

Fantastische pitch

Linda Dijkshoorn van EV Biotech verheugde zich er ook op haar verhaal te houden, helaas faalde de techniek. Noodgedwongen deed ze de presentatie uit haar hoofd. Demspey liet zich inpakken: 'Is deze dame beroemd ofzo? Een fantastische pitch was het.'

Blozen

'Ik moest ervan blozen', bekent Dijkshoorn, die de contacten warm zal houden. 'Over een jaartje kan ik bij hem aankloppen, dan hebben een tweede investeringsronde.'