Zandwagens blijven door Termunten rijden, gemeente neemt maatregelen

De gemeente ging dinsdag in gesprek met boze omwonenden (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De zware zandwagens uit de Breebaartpolder blijven over de Abel Olsderweg in Termunten rijden. Wel nemen de gemeente Delfzijl en Het Groninger Landschap maatregelen om dat veilig te laten gebeuren.

Dat maakte wethouder Jan Menninga dinsdagavond bekend tijdens een ingelaste infoavond met omwonenden.

Verzakkingen

Het zware vrachtverkeer heeft voor schade gezorgd aan wegen en huizen. In de Abel Olsderweg zijn meerdere verzakkingen, die deels zijn afgezet. Ook de Boog van Ziel, de brug bij de haven van Termunterzijl, is beschadigd.

De Boog van Ziel is beschadigd geraakt (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Nog 300 transporten

De komende weken zijn er nog driehonderd transporten verdeeld over tien dagen. De afgelopen dagen is het transport stilgelegd, maar vanaf dinsdag 26 februari beginnen ze weer.



Veilig verloop

Tijdens de bijeenkomst hebben wethouder Jan Menninga van de gemeente en Marco Glastra van Het Groninger Landschap aangegeven dat maatregelen nodig zijn om de transporten veilig te laten verlopen.

Zo wordt de ontstane schade aan de Abel Olsderweg in Termunten gerepareerd door een gedeelte van de weg tijdelijk te asfalteren.



Snelheid omlaag

Daarnaast is afgesproken dat de vrachtwagens stapvoets door de dorpen rijden. De maximum snelheid in Baamsum wordt tijdens de transportperiode teruggebracht van 50 naar maximaal 30 kilometer per uur.



Inspectie Boog van Ziel

De gemeente heeft schade geconstateerd aan de brug, 'Boog van Ziel'. Op korte termijn vindt inspectie aan de brug plaats om de ernst van de schade vast te stellen. Begin maart zijn hiervan de resultaten bekend.

Sinds vorige week geldt een gewichtsbeperking voor voertuigen op Boog van Ziel. Dit is met borden aangegeven.

