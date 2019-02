Stationslaper blijft hulp weigeren: 'Onwenselijke situatie'

De gemeente Midden-Groningen zit met de handen in het haar om de buitenlandse man die op een bankje op station Sappemeer-Oost verblijft. Daar keerde de man terug nadat hij enkele dagen in een hotel opgevangen werd.

Wethouder Peter Verschuren spreekt van een 'onwenselijke situatie'.

'We willen hem helpen, maar binnen de mogelijkheden die we hebben. En dat is niet dat hij blijvend in een hotel ondergebracht wordt.'

Man weigert hulp

Gesprekken met de man, die al lang zwervende is, hebben tot nu toe niet geleid tot een vrijwillig vertrek. En ook een plek in de opvang wijst hij af, zegt Verschuren.

'Hij is een aantal dagen op onze kosten in een hotel opgevangen, maar dat kunnen we niet blijven doen. Afgelopen donderdag stopte onze bemoeienis. Hij kan naar de daklozenopvang als hij wil, dan gaan we een hulpverleningstraject inzetten. Dat weigerde hij en nu is hij hier weer terug.'



Gedwongen vertrek

Een gedwongen vertrek van het station is volgens Verschuren een optie als ProRail actie onderneemt.

'Als zij zeggen dat ze last van hem hebben, kunnen ze kijken of hij daar een verbod kan krijgen. Dat zijn dingen die je eigenlijk liever niet wilt. Je wilt een dakloze liever op weg helpen naar een betere plek in de samenleving.'

Boete

De gemeente legde de man al eens een boete op voor zijn verblijf op het station. Die bekeuring werd kwijtgescholden in de hoop dat hij hulp zou accepteren, maar dat gebeurde niet.



