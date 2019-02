Groningse mbo'ers komen moeilijk aan studentenkamer: 'Je hoeft het soms niet eens te proberen'

Mbo'ers in verschillende studentensteden in het land hebben moeite om een kamer in een studentenhuis te vinden. Tegen dat probleem lopen ook Groningse mbo'ers aan.

'Het probleem speelt zeker in de stad Groningen. Daar is al een tekort aan studentenhuisvesting', zegt Sander van Huizen. Hij is voorzitter van de Centrale Studentenraad van het Noorderpoort en tweedejaars student Marketing en Communicatie.

'Je wordt toch niet toegelaten'

'Als er ruimte is in een studentenhuis, hebben hbo'ers en universitaire studenten voorrang. En aangezien wij voor de wet officieel nog geen studenten zijn, hoef je het niet eens meer te proberen als je moet hospiteren voor een kamer. Je wordt toch niet toegelaten. Of er wordt gezegd: 'O, het is maar een mbo'er'. En die laten ze niet toe, omdat ze alleen maar hbo'ers willen, of universitair. Omdat zij slimmer zijn en minder rommel maken. Wat overigens niet zo is.'

Status van student

Vanaf het collegejaar 2020-2021 krijgen mbo'ers voor de wet officieel de status van student, maar Van Huizen verwacht daar geen wonderen van.

'Dat helpt misschien voor een deel. Maar voor een ander deel gaat het ook niks oplossen. Aangezien er alsnog een stereotiep is van de mbo'er, die zich dan niet studentwaardig mag noemen. Het blijft een probleem, zeker in combinatie met het tekort aan studentenwoningen dat er al is. Hier in Groningen speelt het wel wat erger.'

'Hospiteren en gezellig doen'

Zelf heeft Van Huizen overigens geen last van het probleem. 'Ik ben er via via tussen gekomen, ik huur particulier. Maar als je moet hospiteren en gezellig doen, dan speelt het probleem wel.'

Reizen in plaats van kamer

Overigens is er ook een groep mbo'ers die helemaal niet op kamers wil, benadrukt Van Huizen.

'Veel mbo'ers nemen de reis die ze moeten maken vanuit bijvoorbeeld Veendam of Winschoten voor lief. En dan heb je ook nog een grote groep mbo-studenten die nog minderjarig is.'

