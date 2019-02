'Hij creëerde een sfeer waarbij de sporter verder ging dan van tevoren gedacht'

'We waren altijd wel verbaasd dat het hem toch vaak lukte om sporters uit de kleren te krijgen. Zelf zei hij dat hij een bepaalde intimiteit creëerde in de studio.'

Martin Messing, voormalig chef sport van Dagblad van het Noorden, legt uit wat het geheim was van de maandag overleden fotograaf Ewoud Broeksma.

'Hij leefde voor het vak'

Broeksma fotografeerde tal van sporters voor de krantenrubriek Hemd van het Lijf. Vaak stonden ze zonder kleren op de foto. 'Ewoud was heel erg in to de foto's. De man leefde echt voor het fotovak.'



Hij vond het mooi om foto's te maken van bekende sporters, omdat die een mooi sportlijf hadden Martin Messing - Oud chef sport Dagblad van het Noorden

Mooie sportlijven

'Door de jaren heen hebben we tal van foto's zien passeren. Van Ranomi Kromowidjojo tot Henk Grol. Hij vond het altijd mooi om foto's te maken van bekende sporters, omdat die een mooi sportlijf hadden', zegt Messing.

'En het liefst maakte hij natuurlijk foto's van naakte sporters. Dat lukte hem niet bij iedereen, want niet iedereen wilde dat.'

Naakte Kolder op de bar

'Ik kan me herinneren dat Marnix Kolder (oud-voetballer - red.) zei: 'Wat er ook gebeurt, ik ga niet uit de kleren voor Ewoud Broeksma'. Toen kregen we de foto's en lag Kolder naakt op de bar, of op een tafel', herinnert Messing zich.

'Op een of andere manier creëerde hij toch een sfeer waarbij de sporter verder ging dan van tevoren gedacht. Maar het was nooit ordinair en het waren ook foto's die in de krant op een heel decente wijze werden afgedrukt.'

RTV Noord zond in 2005 onderstaande documentaire over Ewoud Broeksma uit:



