'Fledderus wordt technisch directeur FC Groningen' (update)

Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Fledderus is nu nog de technische man bij Heracles Almelo, maar is een bekende in Groningen. Hij voetbalde vanaf 2004 vier jaar lang voor de FC, in de tijd dat Jans trainer was.



Technisch manager

Sinds maart 2018 is Fledderus technisch manager bij Heracles en met zijn 36 jaar oud de jongste van de eredivisie.

Bij Heracles was hij onder meer verantwoordelijk voor de opvallende aanstelling van de Duitse trainer Frank Wormuth, die met een zevende plaats uitstekend presenteert.

Heracles Almelo bevestigt de gesprekken tussen Fledderus en de FC. 'Heracles Almelo wacht de verdere ontwikkelingen rondom Fledderus af en richt zich volledig op de wedstrijd van komende vrijdag tegen VVV-Venlo', staat te lezen op de website van de ploeg uit Almelo.



FC heeft directie nu rond

De nieuwe directie van FC Groningen is met de aanstelling van Fledderus rond. Naast Fledderus bestaat de directie straks uit de 34-jarige algemeen directeur Wouter Gudde - de opvolger van Hans Nijland - en commercieel directeur Robbert Klaver.

Nijland is al langer van Fledderus gecharmeerd. Het was dan ook geen verrassing dat Fledderus door de club werd gepolst, maar aanvankelijk wees de Coevordenaar de belangstelling af.

Baas van zijn zwager

Saillant detail is dat hij getrouwd is met Kim Hoekstra, de zus van assistent-trainer Peter Hoekstra. Fledderus wordt daarmee de baas van zijn zwager.

FC Groningen is van plan om Fledderus voor 1 maart officieel te presenteren.

In een update is een verklaring van Heracles Almelo toegevoegd.

