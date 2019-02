Toekomst Lycurgus onzeker: geldnood en bestuursproblemen

Volleybalclub Abiant Lycurgus verkeert in een zorgelijke situatie. Interim-voorzitter Bert Eissens is per direct opgestapt en er zijn financiële problemen die mogelijk gevolgen hebben voor de licentie en spelerssalarissen.

Dat blijkt uit onderzoek van RTV Noord. Ook is er nog geen hoofdsponsor voor volgend seizoen gevonden.

Schulden

Lycurgus wil geen cijfers prijsgeven, maar dat de club flink in het rood staat, staat vast. Dat heeft ook te maken met oude schulden die de club achtervolgen, geeft penningmeester en bestuurslid Wim Wolfs aan.

'Wij voelen inderdaad nog schulden vanuit het verleden. Die zijn toen opgebouwd en moeten gedekt worden. We kregen tot nu toe ieder jaar wel een sluitende begroting, Abiant heeft elf jaar lang als hoofdsponsor geholpen om daar invulling aan te geven. Maar dan schuif je je schuld steeds een jaar op. Dan heb je een liquiditeitsprobleem.'

Spelerssalarissen

De situatie is op dit moment zo schrijnend, dat de club niet kan garanderen dat de salarissen van de spelers tot het eind van het lopende seizoen kunnen worden uitbetaald. Daarbij komt dat er nog steeds geen hoofdsponsor is gevonden voor volgend seizoen. Van uitzendbureau Abiant, dat volgens bronnen jaarlijks rond de 100.000 euro overmaakte, was vorige zomer namelijk al bekend dat het zou vertrekken als hoofdsponsor.

Overigens willen de hoofdsponsor en de club zich niet uitlaten over dit bedrag. Manager Reint-Jan Auwema is vorige zomer aangetrokken om commerciële groei te realiseren en om een opvolger voor Abiant te vinden. Dat laatste is tot nu toe nog niet gelukt.

Rechtszaak

Ook spelen op de achtergrond nog twee financiële conflicten. Het ene conflict is met voormalig geldschieter en technisch manager Erwin Rob, die de club nog 30.000 euro schuldig is. De rechter heeft Lycurgus in het gelijk gesteld, een deurwaarder is al maanden tevergeefs bezig het geld bij Rob te innen.

Ronald Zoodsma, de voorganger van de huidige coach Arjan Taaij, eist van de club via de rechter 28.800 euro aan achterstallig salaris. Zoodsma heeft zelfs tijdelijk beslag laten leggen op de rekeningen van zijn voormalige werkgever, maar trok die beslaglegging na korte tijd weer in. In het geval van Zoodsma wacht Lycurgus nog op een uitspraak van de rechter, die later dit jaar verwacht wordt.



We zitten nu in een cruciale fase Rianne Folkerts-bestuurslid

Het is niet de eerste keer in de clubhistorie dat Lycurgus financiële problemen heeft. In 2013 moest een saneringstraject op het nippertje een faillissement voorkomen. Hoe dichtbij een zelfde soort scenario is, kan Lycurgus niet aangeven. 'We zitten nu in een cruciale fase, dat gaat met vallen en opstaan en dat heeft tijd nodig' , aldus bestuurslid Rianne Folkerts.

Bestuurlijke onrust

Naast de financiële malaise is er ook bestuurlijke onrust. Interim-voorzitter Eissens stopte omdat hij het voorzitterschap niet meer kon combineren met zijn baan als sectordirecteur bij het UMCG. Hij stelde de club in aanloop naar de zondag verloren bekerfinale tegen Draisma Dynamo op de hoogte.

Bij de drievoudig landskampioen is al jaren een in- en uittocht van bestuursleden en voorzitters aan de gang. In april 2014 stapte voorzitter Cees-Jan Gieskes na vier jaar op vanwege tijdgebrek. VVD-politicus Mark Boumans nam in 2015 het stokje over van clublegende Rob Birza, die door het vertrek van Gieskes interim-voorzitter was.

In april 2017 vertrok Boumans naar Doetinchem, waar hij burgemeester werd. Paul van der Wijk volgde Boumans vervolgens op, inclusief een bijna geheel nieuw bestuur. Van die nieuwe bestuursleden stapte oud-speler Allard Bloem na een paar maanden al op vanwege tijdgebrek. Voorzitter Van der Wijk volgde enkele dagen later om dezelfde reden.

Tijdelijk

Eissens nam als vice-voorzitter van het nieuwe bestuur het stokje weer over van Van der Wijk. De bedoeling was dat dat tijdelijk zou zijn, maar Lycurgus is er in de interim-periode van Eissens nooit in geslaagd een geschikte definitieve opvolger te vinden. Door het vertrek van Eissens moet Lycurgus dus op zoek naar zowel een nieuwe vice-voorzitter als een voorzitter.

Daarnaast is Fred Hassert, die in 2017 onder Van Wijk tot het nieuwe bestuur toetrad, in november vorig jaar met stille trom vertrokken. Het ruim anderhalf jaar geleden gevormde bestuur bestaat nu nog maar uit drie leden: penningmeester Wim Wolfs, Rianne Folkerts en Marcel van Delden. Voor Wolfs is de club ook al een tijd op zoek naar een opvolger, omdat zijn termijn vorige zomer is verlopen. Die zoektocht is tot nu toe ook niet geslaagd.

Van de zeven bestuursleden zijn er nog drie over Rianne Folkerts-bestuurslid

'Dat Eissens in de week van de bekerfinale opstapte, heeft niets met een conflict te maken', zegt Folkerts namens het overgebleven bestuur. 'Hij kon het na een lange tijd als interim-voorzitter niet meer combineren met zijn maatschappelijke carrière. De verwachting was dat er nu wel een opvolger zou zijn gevonden, maar toen bleek dat dat nog steeds niet het geval was, heeft Eissens de knoop moeten doorhakken.'

'Van de zevenbestuursleden waar we in 2017 mee begonnen, zijn er vanwege verschillende redenen nu nog drie over. Aanvulling van het bestuur is dus zeer gewenst', zegt ze met klem.

Licentie voor volgend seizoen?

Volleybalbond Nevobo kijkt nauwlettend met de situatie van Lycurgus mee. In 2016 heeft de Nevobo de eisen voor de jaarlijkse eredivisielicentie verscherpt. Clubs moeten elk jaar financieel en beleidsmatig aan een aantal punten voldoen. Hoe groot is de kans dat Lycurgus die licentie verliest?

'We moeten eerst zorgen dat we dit seizoen goed uitspelen. Tegelijkertijd moeten we met de licentie-eisen voor volgend jaar aan de slag. Cruciaal is wel of er een hoofdsponsor komt. Je moet wel inkomsten hebben om een seizoen te kunnen spelen', zegt Folkerts.

Ze vervolgt: 'De Nevobo is op de hoogte en we zijn in goed overleg, maar je gaat dat proces wel ietsje anders in als je weet dat je een hoofdsponsor hebt. Maar we willen het niet zover laten komen dat een andere club de kans krijgt om onze licentie te krijgen, dat zou heel erg zonde zijn', besluit ze.

Meer prijzen dan ooit

Opvallend is dat Lycurgus juist tijdens deze jaren van onrust sportief beter presteert dan ooit. In 2016 won de club voor het eerst in de historie het landskampioenschap. Vanaf dat moment zijn de Groningers titelhouder. Daarnaast pakte de club vier supercups en afgelopen zondag stonden de Groningers voor de vierde keer in vijf jaar tijd in de bekerfinale (één keer winst). Komend weekend begint Lycurgus aan de kampioenspoule in de nationale competitie en is het opnieuw één van de favorieten voor het kampioenschap.

De in dit artikel beschreven financiële problemen en bestuursperikelen van de professionele Stichting Topvolleybal Groningen staan los van de amateurvolleybalvereniging Lycurgus, die honderden leden heeft met een apart bestuur.

