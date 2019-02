'Twee keer op rij een vierling, heel bijzonder'

Beschuit met muisjes woensdagmorgen in de stal van de familie Jansen in Wagenborgen. Daar is dinsdag namelijk een lammetjesvierling geboren.

Zo'n vierling komt vaker voor. Maar het moederschaap dat de vierling heeft geworpen, zette vorig jaar ook al vier lammeren op de wereld.

'En twee keer op rij, dat vind ik heel bijzonder', zegt hobbyschapenhouder Gerda Jansen, die samen met haar man vijf schapen houdt.

Drie verwachten

Ze was verrast dat het schaap opnieuw vier kleintjes wierp. 'Het schaap zag er goed uit, we dachten dat er drie in zaten. Elke keer als we voelden, voelden we weer meer pootjes.'

Jansen hielp zelf bij de bevalling. 'Als wij een bevalling doen bij een schaap, zorgen wij dat de voorpoten vóór liggen en het hoofdje erbij. Het eerste lam lag niet helemaal goed, maar toen het tweede pootje er eenmaal bij kwam, ging het heel soepel. Het tweede lam lag ook goed. Het derde werd zo'n beetje gelanceerd doordat er nog een behoorlijk dik ram achter zat. Daar had moeders wat meer last mee', lacht Jansen.

Goed moederschaap

Volgens haar doen de vier lammeren - drie rammen en één ooi - het goed. 'Moeder heeft veel melk en laat de lammeren veel drinken. Het is een goed moederschaap. Ze is rustig en heel voorzichtig. Want met vier kleintjes in het hok is het ook oppassen natuurlijk waar moeders zelf loopt, want je hebt zo één onder de voet.'

De vierling blijft de komende zomer op het erf van de familie Jansen. 'Daarna verkopen we ze, want dit is ons laatste jaar dat we schapen hebben.' De vier lammeren krijgen ook geen namen. 'Nee, daar doen we eigenlijk nooit aan.'

(Foto: Elwin Baas/RTV Noord)