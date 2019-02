Rondje Groningen: Een Gronings plekje in Friesland

Friesland is een stukje Groningen rijker, hoe mooi is dat. We doen een simpele (?) rekensom en we hebben zelfs een linkje met New York vandaag. Een mooi Rondje Groningen dus.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Groningen is 'wit'

Hoeveel 'kleur' is er te zien in Groningen? Niet veel, zo tekent de Ukrant op uit de monden van verschillende studenten.

2) Even rekenen

Dit gaat wel iets verder dan 1+1=2, maar desalniettemin klopt het wel.

3) Overname

Er lopen al wat lijntjes tussen de FC en Heracles Almelo, maar zouden er nog meer volgen?

4) Een stukje Groningen in Friesland

Uitbreiding in China zat er niet in voor de Rijksuniversiteit Groningen, maar de nieuwe campus in Leeuwarden is wel bijna klaar. Nu staan ook de letters op het pand.

5) Een plakje met een boodschap

Fietste je vanmorgen door de tijdelijke fietstunnel op de Helperzoom in Stad? Dan kreeg je een plakje koek en een boodschap. Want vanaf nu is het even omfietsen.

6) Beterschap

Deze zeehond mag even herstellen in Pieterburen en hopelijk snel weer de zee in.

7) That's a bit scheef

De vergelijking tussen New York en Groningen snappen we, maar deze zagen we niet direct aankomen.

