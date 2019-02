'Dat vreet ik niet hoor, ik ben toch geen vis?'

'Het staat me niet aan', 'Dat is allemaal rommel' en 'Ik weet het niet hoor, ik zit niet zo in dat wereldje.' Nee, de Groninger is nog niet razend enthousiast. En daar staat Groningen niet alleen in. 'In de westerse wereld wordt zeewier gezien als armeluisvoedsel.' Juist, zeewier. Als jij het wel eens hebt bereid, ben je een uitzonderlijk geval. 'Maa

r het is hartstikke lekker', verzekert Marieke Brown.

Zeewierlezing

Brown verzorgt vandaag een heuse zeewierlezing in het Veendamse A.G. Wildervanckhuis. Vermoedelijk heeft ze er een flinke klus aan om de zaal vol te krijgen. Maar juist in het vreemde, iets onsmakelijke imago van zeewier, zit volgens Brown de kracht.

'Ik hoop dat het mensen intrigeert. Dat ze denken: zeewier? Ja, echt niet! Ik ben benieuwd hoe die mevrouw zeewier zo gaat verkopen dat het wél lekker is.'



Zeeuwse zeewierballen

Een zeewierdressing door de salade, een zeewierspread op brood, maar ook Zeeuwse zeewierballen of een zeewierburgertje: voor de liefhebber is er al een uiteenlopend aanbod te vinden in de schappen van biologische supermarkt Ekoplaza in Groningen. 'Zeewier is in opkomst', weet medewerker Henriëtte.



Zeewier op brood of door de salade (Foto: Bram Koster)



Geen stormloop

Toch moet de Groninger er nog niet echt iets van hebben. 'Van de spreads en dressing wordt ongeveer een keer per week een pakje geleverd', vertelt Henriëtte.

'We hebben nog een flinke weg te gaan hoor, dat is zeker', vult Brown haar aan.



Oude kaas

Bij het grote publiek is zeewier het bekendst van de all-you-can-eat-sushirestaurants. 'Ik houd er wel van, het is een beetje knapperig. De smaak is lastig te omschrijven, omdat het anders is dan we in Nederland gewend zijn', legt Tin-Shing Mak van restaurant Sumo uit. De smaak is niet zout, zoet, zuur of bitter, maar umami. 'Zoals ook oude kaas en sommige champignons smaken', aldus Brown.

Zeewier in zijn bekendste vorm: als gedroogd blad om de sushi (Foto: Bram Koster)



Bij de borrel

Volgens archeologen wordt in Japan en andere delen van Azië al minstens 10.000 jaar zeewier gegeten, zo schreef VPRO's Tegenlicht vorig jaar. 'Tijdens het ontbijt, de lunch, het diner of de borrel: er zit daar altijd wel een gerechtje bij waar zeewier in verwerkt zit', weet Brown.



Negen miljard

Het vaakst wordt het fijngemalen gebruikt, als alternatief voor zout. Dat is gezond, omdat zeewier zoutarmer is dan keukenzout. Daarnaast kan het dienst doen als duurzame vleesvervanger. Brown: 'Als je zeewier teelt in een gebied dat vier keer zo groot is als Portugal, heb je genoeg eiwitten om negen miljard mensen mee te voeden.'

Het Voedingscentrum raadt aan daar wel terughoudend mee te zijn, onder meer vanwege het jodium in zeewier.

In Nederland wordt zeewier in de Oosterschelde geteeld (Foto: Stichting Zeewierwijzer)



Ik ben toch geen vis?

Brown blijft zich onverbitterd inzetten voor haar glasheldere missie: iedereen aan het zeewier, het liefst elke dag een gram of vijf.

'Ik krijg tijdens lezingen of marktjes heel vaak de reactie: 'zeewier vreet ik niet hoor, ik ben toch geen vis?' Als ik het vervolgens laat proeven, is de meest gehoorde reactie: 'o, dat is best lekker'. Dus als je het ooit ergens ziet: gewoon proeven, hè!'