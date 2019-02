'Fledderus durft gewaagde keuzes te maken'

'Ze zijn hier niet heel blij mee. Fledderus staat er goed op in Almelo. Hij is erg vernieuwend.' Dat zegt RTV Oost-verslaggever Daniel Godinho Veiga over Mark-Jan Fledderus, die Heracles gaat verruilen voor het technisch directeurschap bij FC Groningen.

'Dit is iets waar ze geen rekening mee hadden gehouden in Almelo', zegt Godinho Veiga, die de club van dichtbij volgt.

'Je raakt wel eens een trainer of speler kwijt, maar een technisch manager die eigenlijk nog maar een jaar aan het werk is, die verwacht je niet zo snel kwijt te raken. Ik sprak algemeen directeur Rob Toussaint en hij zei 'ik hoop dat hij zich snel bedenkt'.'

Heel veel beter zal het niet kunnen gaan in Almelo. In Groningen valt meer winst te behalen Daniel Godinho Veiga - sportverslaggever RTV Oost

Fledderus volgde Nico-Jan Hoogma op in Almelo. Hoogma was jarenlang verantwoordelijk voor het technisch beleid in Almelo. Hij stoomde Fledderus een jaar lang klaar voor zijn rol als technisch manager. Nu lonkt de stap van manager in Almelo naar directeur in Groningen.

Mark-Jan Fledderus (rechts) samen met zijn toenmalige trainer Ron Jans. Foto: JK Beeld



Ook de mogelijkheden bij de FC spelen volgens Godinho Veiga mee. 'Bij Heracles is het plafond waar ze nu spelen. Ze staan nu zevende en de huidige sponsor heeft voor tien jaar verlengd. Dit brengt stabiliteit voor plek 8 tot 12. Heel veel beter zal het niet kunnen gaan. In Groningen valt veel meer winst te behalen.'

Fledderus laat zich niet leiden door bewandelde paden Daniel Godinho Veiga - sportverslaggever RTV Oost

Maar wat voor technische man haalt FC Groningen binnen met Fledderus? 'Iemand die heel erg vernieuwend is. Dat blijkt uit zijn belangrijkste wapenfeit, namelijk het aantrekken van de nieuwe trainer, Frank Wormuth. Iedereen stond te kijken: wie is dat? Hij laat zich niet leiden door bewandelde paden.'

Mark-Jan Fledderus (36) kwam in de zomer van 2004 naar FC Groningen. Hij speelde in totaal 105 wedstrijden namens de FC waarin hij twaalf keer scoorde. In 2008 verkaste hij naar Heracles. Na een paar seizoenen Roda JC keerde hij in 2014 terug in Almelo.

Mocht Fledderus inderdaad kiezen voor FC Groningen, dan treft hij veel bekenden. Hij speelde samen met trainer Danny Buijs bij de FC. Ook stond hij bij Heracles in het veld met Ilias Bel Hassani, Thomas Bruns, Paul Gladon en Mike te Wierik.

Vlnr Thomas Bruns, Mike te Wierik en Mark-Jan Fledderus nemen afscheid van Heracles Almelo. Foto: Orange Pictures



