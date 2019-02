Kleurrijke stoffenbeurs in MartiniPlaza is 'bepaald niet stoffig'

Jong en oud bezoekt de stoffenbeurs in Groningen (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Het is letterlijk een van de kleurrijkste beurzen van het jaar in MartiniPlaza: het Stoffen Spektakel dat deze woensdag wordt gehouden.

Liefhebbers treffen er allerlei soorten stoffen aan: van kledingstoffen tot voering, en van gordijnstoffen tot imitatiebont en -leer.

Maar wie denkt dat er vooral vrouwen van gevorderde leeftijd rondlopen, heeft het mis. Jong en oud struint door de stoffen en behalve veel vrouwen lopen er ook mannen rond.

Vijftig standhouders

'Je ziet het: het is hier bepaald niet stoffig', zegt organisator Julian Timmerman. Het Stoffen Spektakel doet Groningen twee keer per jaar aan, als enige stad in Noord-Nederland.

De één heeft mooie kledingstoffen vanaf een euro of drie, de ander biedt stoffen van honderd euro aan Julian Timmerman - organisator

'Vijftig standhouders uit hele land en zelfs uit België zijn hier naartoe gekomen. Iedere standhouder heeft zijn eigen specialiteit. Dat kan het type stof zijn: bijvoorbeeld gordijn-, kleding- of quiltstoffen. Maar ook qua prijs: de één heeft mooie kledingstoffen vanaf een euro of drie, de ander biedt stoffen van - als je wilt - honderd euro aan', aldus Timmerman.

Veel Duitse bezoekers

De organisator verwacht woensdag zo'n zes- tot zevenduizend bezoekers op zijn stoffenbeurs: 'Voornamelijk Nederlanders, maar ook rond de 20 procent Duitsers.'

Verslaggever Elwin Baas spreekt een van de bezoekers aan. Waar is ze naar op zoek? 'lk kijk gewoon even. Het is maar krek wat ik mooi vind. Als ik er wat mee kan en het leuk vind, neem ik het mee. Ik maak zelf trouwens niks, daar heb ik mijn naaister voor: mijn zus', lacht ze.

De eerste buit heeft ze al binnen: 'En ik heb niet eens gekeken naar de prijs.'

(Foto: Elwin Baas/RTV Noord)