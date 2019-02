Één maand tot de Provinciale Statenverkiezingen: dit doet RTV Noord

Op woensdag 20 maart 2019, over precies een maand dus, zijn de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen en de rest van Nederland. RTV Noord pakt uit met uitgebreid verslag vooraf en tijdens de verkiezingen.

Op maandagavond 18 en dinsdagavond 19 maart zendt RTV Noord livedebatten uit over de verkiezingen. Dat doen we op tv en online. In de debatten staan de verschillende partijen tegenover elkaar over de belangrijkste thema's van deze verkiezingen.

Artikelen vol uitleg

Maar wat zijn die belangrijkste thema's? Waar gaan deze Provinciale Statenverkiezingen eigenlijk over? En de Waterschapsverkiezingen dan, waarvoor je op dezelfde dag naar de stembus kan gaan?

Dat leggen we uit in verschillende artikelen in de aanloop naar 20 maart. Vandaag trappen we af, met een uitleg waar de Provinciale Statenverkiezingen over gaan.

Ook brengen we losse verhalen over de belangrijkste thema's. Wat zeggen de verschillende partijen daarover?

Kieskompas: snel je stem bepalen

Wie zijn of haar stem wil bepalen, kan dat doen met het Kieskompas dat we samen met de provinciale partijen en Kieskompas zelf hebben samengesteld. Daarin leggen we 28 stellingen voor over de belangrijkste thema's, en zie je hoe de partijen daarover denken.

Het Kieskompas komt zo snel mogelijk online.

Verkiezingsavond live op alle kanalen

Op de verkiezingsavond zijn we live met een internet-, tv- en radiostream, waarin we de uitslag in het Provinciehuis op de voet volgen en analyseren.

Ten slotte wordt alle informatie over de Provinciale Statenverkiezingen gebundeld in een handig dossier op rtvnoord.nl/ps2019.

