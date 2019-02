PostNL stopt met 'schijnconstructie'; FNV eist nabetaling

PostNL stopt in zijn postsorteercentra, waaronder dat in Kolham, met het gebruik van onderaannemers. Het bedrijf heeft dat toegezegd.

Via die onderaannemers werd personeel ingezet dat minder betaald kreeg dan vaste werknemers. PostNL kon daarmee veel besparen op de loonlosten. In de loop van dit jaar wordt iedere werknemer betaald volgens de CAO van het bedrijf.

Overwinning voor FNV

Het besluit om te stoppen met 'contracting', zoals deze manier van verloning wordt genoemd, is een overwinning voor de FNV. De vakbond vocht jaren tegen de onderbetaling in de pakketsorteercentra. De bond sprak van een 'schijnconstructie'.

'Dit is een fantastisch succes voor alle mensen die hun nek hebben uitgestoken en naar al die hoofdkantoren in Den Haag, Hoofddorp en Diemen zijn gegaan', zegt FNV-bestuurder Masja Zwart op Radio Noord.

Rechtszaken

Toch is de kwestie nog niet klaar: 'PostNL heeft de medewerkers vijf à zes jaar te weinig betaald. Wij eisen daarvoor nabetaling.' PostNL-directeur Liesbeth Kaashoek heeft inmiddels bij BNR laten weten dat medewerkers hierop niet hoeven te rekenen.

De vakbond zegt de twee rechtszaken tegen PostNL voort te zetten. Op 8 maart dient de eerste zitting en vanuit Kolham volgt nog een tweede rechtszaak tegen het bedrijf. Met twee uitzendbureaus die bij de constructie zijn ingezet, ook in Kolham, is inmiddels een schikking getroffen.

Schikking met Midden-Groningen

Met de gemeente Midden-Groningen is eind vorig jaar al een schikking getroffen over een nabetaling van het personeel.

Bij het PostNL-centrum in Kolham werden via de omstreden constructie mensen ingezet die in een re-integratietraject vanuit de gemeente Midden-Groningen zaten. Zij werden via de gemeente ingehuurd tegen een lager loon dan regulier personeel.

Meer bedrijven

Behalve PostNL zijn er meer bedrijven die gebruikmaken van de constructie met onderaannemers.

'Bij tabaksfabrikant Niemeyer in Groningen deed Randstad dit ook. Ook daar stoppen ze ermee. Er zijn nog veel meer bedrijven. Daar gaan wij ook achteraan', aldus Zwart.

Lees ook:

- 'Werkgevers zijn verslaafd aan goedkope arbeid van migranten' (NoordZaken Opinie)

- Pakketsorteerders PostNL krijgen extra vergoeding na afschaffen 'schijnconstructie'