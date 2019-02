Doe nu het Kieskompas voor de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen!

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen. Vanaf nu kan je bij RTV Noord het Kieskompas doen om je stem te bepalen.

In het Kieskompas krijg je 28 stellingen voorgeschoteld, waarop je kan aangeven of je het er wel of niet mee eens bent.

De stellingen zijn bedacht door de redactie van RTV Noord, in samenwerking met Kieskompas en de provincie. Daarna zijn ze voorgelegd aan de politieke partijen die meedoen op 20 maart.

Één partij doet niet mee

Dertien van de veertien partijen werkten mee aan deze stemwijzer voor Groningen.

Alleen nieuwkomer Forum voor Democratie leverde geen standpunten en antwoorden aan. De partij is zodoende niet meegenomen in het Kieskompas.

Doe hier het Kieskompas voor Groningen:

Doe het Kieskompas voor de Provinciale Staten in Groningen van RTV Noord hieronder of klik of tik op deze link:

