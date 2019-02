Hoe 'De Kromme' met een lach Oost-Groningen promootte

Wie Willem van Hanegem zegt, denkt al snel aan Feyenoord en Oranje. Of Oost-Groningen, want 'De Kromme' maakte begin jaren tachtig reclame voor deze regio. Geheel vrijblijvend.

Het is juni 1983. Van Hanegem is 39 en heeft net afscheid genomen als voetballer. Hij grijpt dit aan om zich te laten behandelen aan zijn ogen. Hij heeft staar en wil nu wel eens kraakhelder zien.

In die tijd is dokter Jan Worst een gerenommeerde oogarts in Stad. Zijn specialiteit: het behandelen van staar. Worst wordt destijds tegen alle verwachtingen in niet benoemd tot hoogleraar (later wel overigens) en vertrekt richting het oosten van onze provincie. Eindbestemming: het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal.

De Kromme naar Knoal

Van Hanegem reist meerdere malen naar Stadskanaal om zich te laten behandelen door Worst. Daar komt de Streekraad Oost-Groningen in beeld. 'We maakten in die tijd wat reclame voor Oost-Groningen, ook voor Stadskanaal', zegt Bé Buining op de dag dat Van Hanegem 75 is geworden.

Hij is in 1983 voorzitter van de streekraad. Gekissebis over de inzet van 200.000 gulden aan promotie en het nieuws dat 'De Kromme' onder behandeling is in het Refaja, zorgen voor een Eureka-moment.

'We hebben contact opgenomen met Willem of hij wat positiefs over Stadskanaal en Oost-Groningen wilde zeggen', herinnert Buining zich. 'En dat wilde hij.'

Op 18 juni 1983 staat een advertentie in De Telegraaf, NRC, de Volkskrant en Trouw. 'In Oost-Groningen gingen mij de ogen open', valt te lezen in de reclame-uiting. Een goedlachse Van Hanegem spat van het krantenpapier af.

'Het eerste wat mij na m'n geslaagde oogoperatie in het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal opviel, is dat Oost-Groningen een prima stukje Nederland is', beweert hij in de advertentie.

De advertentie met Van Hanegem. Bron: De Telegraaf



'Ik vond het kantje boord of het wel netjes was', bekent Buining ruim 25 jaar na dato. 'Willem was er heel positief over. Maar je zit natuurlijk toch een beetje te coquetteren met een oogkwaal.'

De advertentie paste in het Oost-Groningen van die tijd, stelt Buining. In Den Haag sloeg de regio met de vuist op tafel door daar Kamerleden en hoofdambtenaren uit te nodigen om problemen te bespreken.



Het hele gebied trok als een eenheid op. Daar ontbreekt het nu nog wel eens aan Bé Buining - oud-voorzitter Streekraad Oost-Groningen

'We hadden zelfs een lopende rekening in het restaurant van de oude Tweede Kamer. Zo vaak kwamen we daar. Het hele gebied trok als een eenheid op.'

'Daar ontbreekt het nu nog wel eens aan', gaat Buining verder. 'We moeten ons meer presenteren naar buiten toe en mensen uitnodigen naar die mooie gebied te komen.'

