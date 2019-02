Na 75 jaar zoekt Keith nog naar het verhaal van zijn vader

Vijf inzittenden kwamen om, twee wisten met een parachute te landen. Vandaag werd er herdacht, maar ook gezocht. Want welke boer hielp 75 jaar geleden één van de mannen?

75 jaar later

De toen 24-jarige sergeant Frank Robertson is een van de overlevenden van de crash, hij weet te landen met zijn parachute. Hij wordt geholpen door een boer die hem onderdak biedt.

Zijn zoon Keith is 75 jaar later op de plek des onheils om de omgekomen mannen te herdenken. 'We gaan naar de plek waar het vliegtuig neerkwam en praten over de oorlog en waar de Lancaster crashte', zegt Robertsen.

Puzzelstukjes

Ook zoekt Keith naar puzzelstukjes in het verhaal van zijn vader: 'Na de herdenking gaan we naar de plek in Tynaarlo waar mijn vader waarschijnlijk neer is gekomen.'

Het is voor hem belangrijk: 'Ik heb mijn vader nooit echt gekend. Hij stierf toen ik jong was. Ik wist dat hij bij de luchtmacht zat, maar bij ons thuis werd er nooit over gesproken.'

Ondergedoken

Ron Weber uit Schiedam is een vriend van Keith. Hij helpt mee in de zoektocht naar familie van de boer die onderdak bood.

'Die mensen hebben hun leven gewaagd om zijn vader onder te laten duiken', zegt Weber.

Zoektocht gaat door

Woensdagochtend kregen Keith en Ron nieuwe informatie. Via via zou iemand nog weten van de crash en de boer die sergeant Robertson onderdook bood.

De zoektocht gaat dus door en Keith is van plan nog een keer terug te komen. 'Ik wil nog steeds iemand vinden die mijn vader destijds hielp ontsnappen. Dat zou geweldig zijn.'