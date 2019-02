Voltallige Veendammer oppositie wil spoeddebat over Langeleegtemiljoenen

De SP, VUK, CDA, ChristenUnie en GroenLinks zijn verbolgen over het feit dat ze maandagavond in een overleg niets hoorden over het tekort, en ze een dag later in de media moesten vernemen van het tekort van negen miljoen.

'Heel boos over'

'Maandagavond hadden we met alle fractievoorzitters een overleg', zegt fractievoorzitter Dirk Klamer (ChristenUnie). 'Toen is ons niets verteld. Alleen dat 'er een brief aankwam' over de bouw van het leer- en sportpark. En dan een dag later een bericht over het enorme tekort. Hier ben ik heel boos over.'

'Dit is een heel forse overschrijding. Oorspronkelijk zou het plan de gemeente veertien miljoen kosten, nu bijna tien miljoen meer. Dat moet je bekendmaken als erom gevraagd wordt', aldus SP-voorman Harrie Schoonewille.

Pijlen gericht op wethouder Schmaal

De partij wijst met de beschuldigende vinger naar wethouder Henk-Jan Schmaal (GemeenteBelangen).

'Wij verwijten het wethouder Schmaal dat hij wederom een loopje lijkt te nemen met de democratie', zo liet de partij dinsdagavond al weten. 'Hij laat zich weer niet fatsoenlijk controleren door de volksvertegenwoordiging', aldus Schoonewille.

Motie van wantrouwen?

Oppositiepartij VUK overweegt een motie van wantrouwen in te dienen. 'Dit is een grof schandaal', reageert fractieleider Pé Langen. 'Negen miljoen is een behoorlijke miscalculatie. Het ergste is nog dat wij als raad niet zijn geïnformeerd, maar het uit de pers moesten vernemen. Dit is de doodsteek voor het vertrouwen in het college.'

Ook coalitiepartij PvdA is bijzonder verbolgen over het feit dat de bouw van het leer- en sportpark miljoenen duurder uitvalt.

'Wat is dit opeens?', vraagt raadslid Vladimir Slor zich af. 'We wisten dat er wat zou komen, maar zo'n bedrag? We wilden in het hele proces meer meegenomen worden. In principe hoefde er van ons geen spoeddebat te komen over puur de communicatie van dit tekort. Maar als de voltallige oppositie dat wil, dan gaan we er uiteraard in mee. In het verleden stonden we als oppositiepartij aan de andere kant, wij vinden wel dat de oppositie die ruimte moet krijgen.'

D66 minder fel

Coalitiepartner D66 is minder fel op het functioneren van Schmaal. 'Shit happens', vindt fractievoorzitter Alian Spelde. 'We zijn teleurgesteld, het is heel jammer dat dit gebeurd is. Maar zaken lopen soms fout. Dat is niet goed te praten, maar de communicatie is niet goed verlopen. De wethouder heeft wel opdracht gegeven om de raad te informeren, maar dat is fout gegaan.'

Fractievoorzitter Christel Knot van de grootste coalitiepartij GemeenteBelangen is om een reactie gevraagd, maar zij was (nog) niet bereikbaar voor commentaar.

