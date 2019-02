Bisdom Groningen-Leeuwarden sluit zich aan bij protest tegen gaswinning

Ron van den Hout tijdens de bisschopswijding in Groningen in 2017 (Foto: Ramon Mangold/ANP)

De actie is onlangs opgezet door de Waddenvereniging met een brief richting Den Haag. De brief aan de Tweede Kamer is gesteund door bedrijven, maatschappelijke organisaties, lokale overheden en de drie noordelijke provinciale besturen.

Schadelijke gevolgen

Bisschop van den Hout: 'Het noorden heeft veel ervaring met gaswinning en de schadelijke gevolgen daarvan voor de mensen en hun woongenot. Die problemen zijn in Noord-Groningen nog lang niet opgelost. Het noorden verdient serieuze zorg en aandacht van de landelijke politiek.'

Uitbreiding is dan ook niet wenselijk, aldus de bisschop. 'Gaswinning uitbreiden in het waddengebied, ook gezien de toekomstige risico's voor natuur en leefomgeving bij de Waddenzee, staat haaks op de gewenste aandacht voor het noorden.'

Hang naar welvaart

Van den Hout stelt dat de zorg voor de Waddenzee en haar leefomgeving voor het noordelijk bisdom verband houdt met de groeiende tegenstelling van ecologie en economie in onze tijd. 'Vraagstukken van ecologie en economie moeten we meer dan ooit in samenhang zien met het gedrag van de mens en diens onbegrensde hang naar welvaart.'

'Klimaatverandering, uitstoot van fossiele brandstoffen en uitputting van de aarde brengen de grenzen in beeld van wat de planeet aankan. Wij zijn verantwoordelijk voor effecten hierop door onze leefstijl en economische keuzes. Dat geldt ook voor de Waddenzee en het Noord-Nederlands kustgebied.'

