Harma: 'Het blijft mooi weer, maar een BBQ? Het is nog geen voorjaar hoor'

'Niet normaal warm weekend in aantocht' kopt de NOS en RTL zegt zelfs 'Openen we dit weekeinde het barbecueseizoen?' Gaat het echt zo warm worden?

Onze weervrouw Harma Boer tempert de hoge verwachtingen: 'Het wordt een mooi weekend, met flink wat zon, maar echt niet zo warm als afgelopen weekend.'

Elf of twaalf graden

De verwachting is dat het een graad of elf of twaalf wordt. 'Veertien of vijftien graden halen we hier echt niet', aldus Harma. 'In andere delen van Nederland misschien wel, maar hier niet.'

Daarbij legt ze wel uit dat die verwachting wel gebaseerd is op de 'Duitse weerkaarten' en dat de 'Amerikaanse kaarten' net iets positiever zijn. 'Maar het is echt nog te ver weg om over zulke details zeker te zijn.'

'Het is nog geen voorjaar'

Volgens Harma blijft het tot na het weekend droog weer en is er flink wat zon, maar zakt het daarna ook weer weg. 's Nachts is er ook nog kans op vorst aan de grond.

'We zitten nu wel ruim boven de normale temperatuur, een graad of vijf, maar het is nog geen voorjaar. De wind gaat wat meer naar het oosten en hagel en sneeuw kunnen nog best tot in april voorkomen. Reken maar dat we nog wat kou kunnen krijgen.'

En het plan om een barbecue aan te steken? Harma: 'Een winterbarbecue is natuurlijk wel heel hip, maar ik doe er niet aan mee. Daarvoor is het echt nog wat te koud.'

