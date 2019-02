Creatieve bouwdoeken laten meterslang bouwhek 'verdwijnen'

Hoe maak je een kille, kale bouwplaats aantrekkelijker? Hanzehogeschool Groningen vond het antwoord in studenten van Academie Minerva. Hun kunstwerken laten de bouwhekken deels 'verdwijnen'.

'Het is een enorm stuk bouwhek voor de veiligheid. We dachten: we maken er iets moois van', zegt woordvoerder Steffy Praamstra van Hanzehogeschool Groningen.

'Een onderdeel van de Hanze is Academie Minerva. Die jongens en meisjes kunnen prachtige dingen maken. We hebben hen gevraagd om doeken te ontwerpen met wat Zernike en de Hanzehogeschool voor hen betekenen.'

Het resultaat: veertig bouwdoeken, waarvan er negen daadwerkelijk de bouwhekken sieren. Stuk voor stuk drie meter lang en 1.30 meter hoog.

Bouwplaats

Tot 2022 wordt er nog volop gebouwd op het Zernikecomplex. 'Meer dan de helft van de gebouwen wordt gerenoveerd of gesloopt en daarna opnieuw opgebouwd', zegt Praamstra. 'Dat doen we in fases.'

Bekijk hier een aantal van de doeken, vastgelegd door verslaggever Wiebe Klijnstra