John de Jonge: 'Met Fledderus neem je een risico'

Fledderus volgt Ron Jans op, die aan het eind van het seizoen stopt als technisch manager. Fledderus is momenteel technisch manager bij Heracles Almelo en wordt in Groningen technisch directeur.

Het is een feit dat Fledderus ook geen schat aan ervaring heeft John de Jonge - Supportersvereniging FC Groningen

'Het grootste kritiekpunt op Ron Jans was dat hij geen ervaring en netwerk had', zegt De Jonge. 'Het is natuurlijk een feit dat Fledderus ook geen schat aan ervaring heeft. Hij is nu ongeveer een jaar bezig in deze functie.'

'Kern van de club is onervaren'

Naast Fledderus is ook de algemeen directeur niet de meest ervaren persoon. Wouter Gudde is momenteel nog commercieel directeur en gaat in Groningen voor het eerst als algemeen directeur aan de slag.

'Onze voorkeur had gelegen bij een meer ervaren technisch directeur. Door deze aanstelling is eigenlijk de hele kern van de club nu onervaren' (technisch directeur, algemeen directeur en de trainer - red.).

De Jonge is benieuwd hoe het gaat uitpakken, maar durft zijn hand er niet voor in het vuur te steken. 'Ik ken zijn handelswijze nog niet en ik hoop natuurlijk dat het goed gaat uitpakken, maar dat de club een risico neemt dat lijkt me duidelijk.'

